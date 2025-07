Sabrina acena à base e defende diálogo com Limpa Gyn: “É nessa briga que estaremos”

A secretária de Governo Sabrina Garcez (Republicanos) acenou à base aliada na Câmara ao afirmar que a Prefeitura de Goiânia já pressiona a Limpa Gyn pela qualidade da limpeza urbana e sugeriu que a Comissão Especial de Inquérito (CEI) não é necessária para isso. Ela chamou os vereadores para o diálogo e reforçou que “é nessa briga que estaremos.”

“Ele [Sandro Mabel] pessoalmente começou a acompanhar caminhão de coleta, então nós já tivemos aí ações do próprio prefeito em relação à cobrança à Limpa Gyn e do melhor atendimento à população de Goiânia. E nós vamos continuar fazendo isso: fiscalizando, cobrando da Limpa Gyn e exigindo o cumprimento integral do contrato”, declarou Sabrina, em entrevista à BandNews FM nesta terça-feira (15).

O posicionamento da secretária ocorre em meio à mobilização de vereadores da base do prefeito Sandro Mabel, que protocolaram um requerimento para a instalação de uma CEI para investigar o contrato da Limpa Gyn, responsável pela limpeza urbana da capital. O documento, apresentado pelo vereador Cabo Senna (PRD), conta com 16 assinaturas e só deverá ser lido em plenário após o recesso parlamentar, em agosto.

Queixas

Os parlamentares questionam a qualidade do serviço prestado, apontando falhas como coleta irregular, limpeza em áreas privadas, falta de transparência nas rotas dos caminhões e respostas consideradas insuficientes da empresa aos pedidos da Câmara. Alguns vereadores ventilam a possibilidade de devolver o serviço à Comurg.

Sabrina reconheceu as críticas, mas defendeu a construção de uma solução conjunta. “Nós tivemos longas conversas com vereadores da base, alguns têm demonstrado insatisfação com a Limpa Gyn. O que queremos é trazer todos para o diálogo, porque o objetivo é que a cidade fique limpa e bem cuidada”, afirmou. “Esse é o interesse do prefeito, que tem se empenhado para isso”, sinalizou.

Sobre a CEI, a secretária foi enfática ao dizer que o governo acredita em outras formas de pressão.

“Nós não acreditamos que só através da CEI a gente consiga fazer essa pressão na Limpa Gyn. Existem outras maneiras de fazermos isso, e é nessa briga que estaremos.”

A Prefeitura tenta evitar que a CEI avance para não comprometer sua base na Câmara e aposta em articulação política para resolver os problemas. O contrato com a Limpa Gyn vai até abril de 2026, mas há articulações para dificultar a renovação do vínculo.

A retirada de projetos de lei pelo prefeito Sandro Mabel (UB) foi lida nos bastidores como reação à articulação da investigação, o que seria, para vereadores ouvidos pela reportagem sob reserva, a confirmação de que o Paço sentiu a pressão.

Em entrevista à imprensa nesta terça, Sandro Mabel mencionou ter pesquisa que mostra que 59% da população entende que a limpeza urbana melhorou. Sobre a CEI, se distanciou, “A CEI da Limpa Gyn não se refere ao meu mandato, ela vai até 31 de dezembro, eles querem apurar se houve corrupção em outro mandato.”

No entanto, conforme mostrado pela Tribuna do Planalto, o foco dos parlamentares é mirar a renovação do contrato, que vence em abril de 2026.

Leia mais:

https://tribunadoplanalto.com.br/mabel-retira-projetos-da-camara-e-adia-embate-com-vereadores-sobre-uso-do-emprestimo/