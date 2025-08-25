Mabel visita local do Goiânia + Humana, que reunirá serviços gratuitos na Região Noroeste

O prefeito Sandro Mabel esteve, nesta segunda-feira (25/8), no Setor Morada do Sol, Região Noroeste da capital, para acompanhar a preparação da primeira edição do programa Goiânia + Humana, que ocorre nos dias 29, 30 e 31/8, na Praça da Feira. O evento vai reunir dezenas de serviços gratuitos em saúde, cidadania, assistência social, educação, esporte e lazer, em uma grande estrutura montada para atender a população da região.

A estrutura montada no bairro vai oferecer vacinação de rotina, testagem para Covid-19 e infecções sexualmente transmissíveis, consultas médicas, exames laboratoriais, ultrassonografias, mamografias, odontologia, auriculoterapia e atendimento por telemedicina. Além disso, a população terá acesso a serviços de documentação, orientação jurídica, cadastros sociais e habitacionais, além de oficinas educativas, atividades culturais, torneios esportivos, dentre outros.

Com a participação de secretarias municipais, órgãos estaduais e instituições parceiras, o Goiânia + Humana fortalece o acesso a direitos básicos e aproxima a prefeitura das comunidades da capital. “Teremos diversos serviços, como atendimento em saúde, incluindo especialidades e exames, em educação, com busca de vagas em escolas e centros municipais de Educação Infantil (Cmeis) para os filhos. Além disso, vamos sortear 40 geladeiras”, anunciou Mabel.

Advogada e moradora do bairro São Domingos, a líder comunitária Alessandra Nardini reforçou que a ação marca uma mudança de postura na gestão municipal. “Estamos vendo, pela primeira vez, a prefeitura vindo até as regiões mais periféricas. É um privilégio ter serviços essenciais sendo prestados com capricho e atenção. Muitos precisam desse atendimento. Como moradora do São Domingos, que precisa de apoio em todas as áreas, fico muito feliz em ver a prefeitura atuar da maneira como está atuando”, afirmou.

Goiânia + Humana

O Goiânia + Humana é um programa que oferece uma série de serviços gratuitos à população em geral, integra e articula políticas públicas de governo para garantir direitos, inclusão e dignidade às pessoas, reduzindo desigualdades, fomentando a inclusão produtiva e assegurando direitos fundamentais, incluindo àquelas em situação de vulnerabilidade social. Com a participação de secretarias municipais, órgãos estaduais e instituições parceiras, o ‘Goiânia + Humana’ fortalece o acesso a direitos básicos e aproxima a prefeitura das comunidades da capital.

Os serviços de cidadania incluem emissão e regularização de documentos, orientações jurídicas, negociações tributárias, cadastros em programas sociais e habitacionais, atualização do Cadastro Único e informações sobre Bolsa Família. A Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a OAB e o Conselho Tutelar estarão presentes com atendimentos voltados a demandas jurídicas e de proteção social. Parceiros estaduais e privados como a Polícia Civil, Vapt-Vupt, Saneago, Equatorial Energia, Sebrae, Senai, IEL, CIEE, CMTC, OVG e Exército Brasileiro, completam a lista de instituições participantes, oferecendo desde emissão de documentos até orientações profissionais, capacitação e benefícios sociais.

