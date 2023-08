Magda Mofatto vai presidir novo partido

Por Andrea Bahia

A fusão entre os partidos Patriota e PTB foi aprovada pela Procuradoria-Geral da República, no último dia 9, e devolvida ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ser homologada, e a expectativa do secretário nacional do Patriota, Jorcelino Braga, é que todo o trâmite da união seja concluído ainda neste mês. Não há previsão de data

para o julgamento no TSE acontecer.

O novo partido resultado da junção das duas siglas vai se chamar Mais Brasil e terá o número 25. O processo de fusão teve início em novembro do anos passado e se deu em razão das duas siglas não terem atingido a cláusula de barreira na última eleição.

Na quinta-feira, 10, integrantes dos dois partidos em Goiás se reuniram para dar início à organização do novo partido em âmbito estadual. A deputada federal Magda Mofatto, que deixou o PL em junho deste ano e vai se filiar ao Patriota, será a presidente da nova sigla. Braga vai ocupar o mesmo cargo que ocupa no Patriota hoje: de

secretário nacional.

Segundo Braga, a fusão deve ser homologada pelo TSE a tempo de o novo partido disputar a eleição no próximo ano. A data da primeira reunião do partido em Goiás já está marcada: 29 de agosto.