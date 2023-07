Maior setor da economia sofre descaso

O setor de serviços e comércio responde por 70% do PIB e é o que mais emprega no Brasil. Mas esse vigor econômico não tem reflexo na distribuição de políticas públicas. A bola da vez é a indústria, mas o agronegócio manteve seus privilégios no governo Lula.

Enquanto isso, o comércio sofre com a falta de medidas governamentais para combater a concorrência desleal praticada pelas plataformas internacionais de e-commerce, como destacou o presidente da Fecomércio de Goiás, Marcelo Baiocchi. Para ele, essa é a maior dificuldade que o setor enfrenta.

As importações de baixo valor e sem tributação têm provocado prejuízos aos varejistas, principalmente aos pequenos, e a destruição de postos de trabalho no país. Segundo estimativas da entidade, o faturamento do comércio reduziu em R$ 22,6 bilhões e o do setor de serviços, em R$ 14,6 bilhões. Enquanto isso, só nos primeiros cinco meses de 2023, as importações internacionais atingiram US $4 bilhões.

A decisão do governo de limitar a isenção a compras ao valor de US$ 50 dólares não deve resolver o problema da concorrência desleal, segundo Baiocchi. A consequência é o fechamento de lojas, as perdas e vagas de emprego e o aumento da informalidade.