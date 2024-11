Mais de 27 mil parcelas de ICMS, IPVA e ITCD vencem na Segunda-feira

O prazo para pagamento das dívidas de ICMS, IPVA e ITCD referentes ao mês de novembro termina na próxima segunda-feira (25/11). Ao todo, os débitos somam R$ 66 milhões, com 27,7 mil parcelas devidas por 22 mil contribuintes em Goiás. O levantamento da Superintendência de Recuperação de Crédito (SRC) revela que, no total, a Receita Estadual tem uma carteira de R$ 3,28 bilhões em débitos, distribuídos em 751,8 mil parcelas.

De antemão, é fundamental lembrar que a inadimplência de três parcelas, consecutivas ou alternadas, leva à perda dos benefícios concedidos no acordo. Portanto, os contribuintes precisam se atentar ao prazo para evitar prejuízos financeiros adicionais. Além disso, o programa “Negocie Já” está oferecendo uma chance única para regularização das dívidas, com adesão até o dia 20 de dezembro e descontos de até 99% em juros e multas.

A adesão ao “Negocie Já” é uma excelente oportunidade para quitar dívidas de forma facilitada. Atualmente, o programa conta com 26,3 mil parcelamentos ativos, totalizando R$ 2,6 bilhões que ainda precisam ser quitados. Com as condições oferecidas, é possível negociar as dívidas de maneira mais acessível e sem os encargos adicionais das multas.

Para efetuar o pagamento, o contribuinte deve acessar o site da Secretaria da Economia, clicar em “Pagar ou Parcelar Tributos/Parcelamento/Emitir Parcela” ou utilizar o aplicativo EON – Economia Online.