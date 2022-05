Mais de 29 mil doses de imunizantes contra Covid-19, Influenza e sarampo foram aplicados, no Dia D de vacinação

Da redação

No Dia D da vacinação, celebrado neste sábado (30/04), a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aplicou de 29.074 doses contra Influenza (12.710), sarampo (6.748), Covid-19 (6.608), e atualização do cartão de vacinação de crianças (3.008).

Sessenta e seis unidades de saúde de Goiânia ficaram disponíveis durante todo o dia. “O saldo é muito positivo. Temos de agradecer aos goianienses pelo compromisso com a saúde da nossa população”, afirma o prefeito Rogério Cruz.

De acordo com a SMS, o movimento foi tranquilo e constante em grande parte dos locais, bem como nas unidades móveis da van da Vacinação, que ficaram estacionadas no campo do Setor Morada do Ipê, na Região Sudoeste, e na Igreja de Cristo em Células, na Região Noroeste.

Pela manhã, o titular da SMS, Durval Pedroso, acompanhou a vacinação na Unidade de Saúde (USF) Alto do Vale, localizada na Região Noroeste de Goiânia, e aproveitou para imunizar os irmãos Nicolas Silva, de 11 anos, contra Covid-19, e Ana Júlia Silva, de 04 anos, contra Influenza e Sarampo. “Montamos hoje uma grande estrutura para o Dia D, e ficamos extremamente felizes quando temos essa resposta tão positiva por parte da população, ao fechar o dia e ver que aplicamos mais de 29 mil doses de vacinas em um único dia”, comemora.

O público-alvo neste sábado para tomar as vacinas contra gripe e sarampo foi ampliado. No caso da Influenza, além dos idosos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas (que já estão sendo imunizadas), também puderam se vacinar: crianças de seis meses a menores de 05 anos (04 anos, 11 meses e 29 dias), professores, indígenas, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, dentre outros. Dentro do grupo de comorbidades, foram incluídos os imunossuprimidos.

Já no caso do sarampo, além dos trabalhadores da saúde, passaram a ser vacinadas também as crianças de seis meses a menores de 05 anos. A campanha para todos os grupos segue até o dia 03 de junho, nas 71 salas de vacinas de Goiânia e, a partir desta data, a vacinação será aberta para toda população.