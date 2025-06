Major Vitor Hugo lança pré-candidatura a deputado federal

Primeiro líder do Governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, a partir de 2019, o vereador por Goiânia Major Vitor Hugo (PL) disse que recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro “a missão” de ser candidato a deputado federal. O anúncio foi feito no Instagram do parlamentar por meio de um vídeo, no qual ele aparece junto com os prefeitos do PL Márcio Corrêa, de Anápolis, Genilton Assis, de Jataí, e Rodrigo Fonseca, de Ouro Verde.

“Esse vídeo é um dos mais importantes que gravei nesses últimos três anos”, definiu o vereador. Vitor Hugo acrescentou que se reuniu com Jair Bolsonaro na segunda-feira (16), quando foi incentivado por ele a disputar novamente a eleição para deputado federal. “Nesse momento, Bolsonaro me chamou, ontem tivemos uma conversa muito franca”, resumiu Vitor Hugo no vídeo, acrescentando que é um “soldado” do PL e do bolsonarismo e que abraçou a missão: é pré-candidato a deputado federal nas eleições gerais do ano que vem.

No vídeo, Vitor Hugo lembra que, em 2018, foi eleito federal com mais de 30 mil votos “mesmo sem ter uma história política pregressa”. Ele narra que, também naquela ocasião, foi convidado por Jair Bolsonaro a se candidatar a deputado federal. “Imagine um deputado sem experiência, líder do governo, depois líder do maior partido”, comentou. Também estavam presentes na gravação a vereadora Nayara Barcelos Ferreira, de Rio Verde, e o vereador Amsterdã Divino Rosa, de Cromínia, ambos do PL.

“Fui candidato ao governo de Goiás porque o bolsonarismo precisava de um representante para aqui.

Eu vinha sinalizando uma pré-candidatura ao Senado por entender que o Senado é o local mais estratégico, onde acontecerão grandes embates em 2026”, sinalizou o vereador. “Agora, Bolsonaro me deu a missão, a missão que ele deu eu vou cumprir: ser candidato a deputado federal. Nesse momento eu não poderia deixar de falar”, concluiu Vitor Hugo.

Afirmando que espera estar no Congresso Nacional em 2027, Vitor Hugo mandou recados a seus desafetos no PL. “Eu não tenho apego a cargo. Se tivesse, não teria me vereador federal depois de ser deputado federal e de ter meio milhão de votos para governador. Agora a missão que eu tenho é de ser deputado federal”.

Vitor Hugo também mandou um abraço para o presidente do PL em Goiás, senador Wilder Moraes, e ao deputado federal Gustavo Gayer, presidente do PL em Goiânia, que articula para ser candidato a senador. “Um abraço a todos os dirigentes, para que façam boas escolhas”, finalizou.

