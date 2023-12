Uma mala esquecida na parte externa do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, gerou um alerta de uma possível bomba, na tarde desta segunda-feira (11). De acordo com a administração do aeroporto, a situação aconteceu por volta das 14h40. Passageiros registraram o momento em que o local onde a mala estava foi isolado.

O objeto, no entanto, seria de um motorista por aplicativo que voltou ao local e disse ter esquecido a mala por lá.

Essa matéria está em atualização.