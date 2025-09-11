Máquina de colheita pega fogo e atinge plantação de cana em Acreúna

Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta quinta-feira (18), um canavial às margens da BR-060, no município de Acreúna, região sudoeste de Goiás. As chamas começaram após uma colheitadeira pegar fogo durante o trabalho no campo e rapidamente se espalharam pela plantação, formando uma extensa frente de fogo.

Com o avanço das chamas, uma cortina de fumaça tomou conta da rodovia, alcançando o trecho que liga Acreúna a Indiara. O cenário chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local e registraram a força do incêndio.

A combinação de clima seco, vento forte e material altamente inflamável favoreceu a rápida propagação do fogo, exigindo reforço no combate. Ainda não há informações sobre feridos. O canavial segue em chamas em alguns pontos, e as autoridades permanecem na região para evitar que o fogo se espalhe para outras áreas.

Confira os vídeos: