Marconi Perillo assume presidência do PSDB

O ex-governador de Goiás e ex-senador, Marconi Perillo, foi eleito presidente do PSDB nesta quinta-feira, 30, substituindo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A eleição ocorreu durante uma convenção partidária, onde delegados e parlamentares da sigla votaram para eleger o novo diretório.

A eleição de Perillo foi resultado de uma ala do partido que enfrentou uma disputa com o ex-senador José Aníbal (SP). Aníbal inicialmente anunciou que disputaria contra Perillo, mas retirou sua candidatura no último minuto, resultando na eleição de Perillo por aclamação.

O processo de mudança de comando do partido foi fortemente influenciado pelo deputado Aécio Neves (MG). A indicação de Perillo para liderar o PSDB foi uma sugestão de Neves. A nova executiva terá a participação de Neves e a maioria dos membros ligados a ele.

Leite, que também fará parte do novo comando, tentou articular a candidatura do ex-senador Tasso Jereissati (CE), mas não conseguiu após Neves vetar essa hipótese. Em vez disso, Leite deixou o caminho livre para que Aníbal disputasse contra o nome apoiado por Neves, mas não conseguiu encontrar consenso.

Aécio, no entanto, conseguiu montar uma chapa mais robusta e acabou fortalecido. A eleição de Perillo reforça a influência de Neves dentro do partido, apesar das divisões internas.