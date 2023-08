Marina recebe Comenda Washington Novaes na Alego nesta quinta-feira

A Ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, terá agenda intensa em Goiânia na tarde de hoje na Assembleia Legislativa. Às 15 horas, a ministra tem reunião com dirigentes e lideranças do seu partido, a Rede Sustentabilidade, e às 16 horas, ela irá fazer uma fala no plenário, onde irá receber a Comenda Washington Novaes, por iniciativa do deputado estadual Antônio Gomide (PT).

A comenda distingue as personalidades que se destacaram na defesa do meio ambiente, e leva o nome do jornalista Washington Novaes, um dos pioneiros do jornalismo ambiental no Brasil.