Marketing do Renuvion e a Lipo de Alta Definição

A técnica de Lipoaspiração de Alta definição (Lipo LED/ LAD/ 3D e outras terminologias) tem estado muito na “moda”. Assim como o uso de tecnologias para melhoramento de resultado de cirurgias plásticas, como por exemplo, o Renuvion. O uso dessas tecnologias tem sido cada vez mais associado à lipoaspiração, apresentando excelentes resultados no combate à flacidez. Entretanto, é preciso levar em conta a evolução do profissional cirurgião e a sua habilidade no uso do equipamento para se evitar surpresas indesejadas.

Considerado um dos maiores avanços na lipoescultura, o uso da técnica de alta definição (HD), se caracteriza por um detalhamento do contorno corporal mais “marcado” e nem sempre existe a necessidade do uso de aparelhos para o resultado perfeito. Observam-se detalhes dos sulcos e uma maior facilidade de destacar a musculatura com atividades físicas, entretanto, a diferencial do procedimento, está na retirada maior e mais harmônica da gordura, de forma que proporcione ao corpo o aspecto de “magro” e atlético.

A associação do Renuvion (jato de plasma) como um grande aliado nas cirurgias de Lipoaspiração de Alta Definição, assim como o uso do Laser (luz infravermelha) e Vaser (ultrassom), contribui para excelentes resultados no combate à flacidez. As tecnologias são aplicadas ao final do procedimento cirúrgico, com objetivo de retrair o tecido cutâneo e subcutâneo sem grandes traumas ao corpo.

A pergunta que sempre fica é: Mas, será que o aparelho por si só trará os resultados desejados?

Não. Primeiro, o grande resultado vem da execução da Lipoaspiração HD com a retirada certa de gordura. Quando temos casos de pacientes com péssima qualidade de pele ou flacidez, existe a “verdadeira” indicação do uso dos aparelhos ao final do procedimento. A capacidade e o conhecimento adquiridos pelo cirurgião no manejo adequado da nova técnica cirúrgica e tecnologias é o que fará toda a diferença no resultado final.

É importante ter cuidado quanto à indicação exagerada e associada ao marketing atrativo e ilusório dessas novas tecnologias. O uso incorreto pode gerar grandes traumas no corpo, como por exemplo, perdas de pele, fibroses e manchas definitivas.

Muitos médicos simplesmente usam o aparelho e aproveitam da propaganda que tem sido feita em torno de seus resultados sem evoluir na qualidade da cirurgia. Essa prática vem gerando, não raro, complicações graves aos pacientes.

O Renuvion é uma excelente tecnologia. No entanto, o sucesso de qualquer cirurgia plástica vai depender muito mais da qualidade do médico, dos cuidados pré e pós-operatório e da atenção dada a cada caso, do que propriamente do aparelho em si.

A lipoaspiração é uma arte feita pelas mãos do cirurgião e um bom aparelho nas mãos erradas pode acarretar sérios problemas.