Massa de ar polar deixa as manhãs mais frias em Goiás

A segunda-feira começou fria, com possibilidade de formação de áreas de instabilidade, com destaque para a parte centro-sul do estado, devido à combinação de calor e umidade, com a presença de rajadas de vento. Há possibilidade ainda de formação de nuvens de poeira. O prognóstico é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo), da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad). As manhãs devem se manter mais frias.

De terça-feira até o fim de semana, o avanço do ar frio de origem polar vai baixar as temperaturas mínimas entre 2 e 5 graus, mais acentuadamente também na região centro-sul do estado. Os termômetros chegaram a 14 graus em Jataí, Chapadão do Céu e Itumbiara e a 13 graus em Morrinhos. Na região leste do estado, houve lugares em que o frio chegou a 12 graus.

A segunda-feira será de sol com variação de nebulosidade. De acordo com o Cimehgo, as manhãs terão temperaturas amenas, enquanto as tardes serão quentes. O avanço de uma frente fria pela região sudeste do país influencia as condições climáticas em Goiás. Com isso, a combinação de calor e umidade poderá formar áreas de instabilidade irregulares, acompanhadas de rajadas de vento em algumas regiões.

Em Goiânia, o dia também terá predomínio de sol e variação de nebulosidade. A temperatura máxima pode chegar a 31 graus hoje e a umidade relativa do ar varia entre 35% e 85%.