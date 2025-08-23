search
Cidades

Massa de ar quente e seco intensifica calor em Goiás neste sábado

O sábado será marcado por céu claro e predomínio de sol e calor


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 23/08/2025 - 06:28

calor Goiás
Massa de ar quente e seco intensifica calor em Goiás neste sábado

Uma massa de ar quente e seco localizada sobre o centro do Brasil, em uma área que engloba todo o Estado de Goiás, intensifica o calor neste sábado. A temperatura pode chegar a 38 graus na Região Oeste e a 37 graus na Região Norte. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

A umidade relativa do ar continua caindo a níveis preocupantes. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que indica grande perigo, em razão da baixa umidade do ar que atinge os estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, parte de Minas Gerais e da Bahia, além do Distrito Federal. Nesta região, a umidade relativa do ar ficou abaixo 12% na tarde de hoje. Sem perspectiva de chuvas, a situação climática deve se manter nessas condições.

O sábado será marcado por céu claro e predomínio de sol e calor. Em Goiânia, a situação será semelhante, com temperatura mínima de 17 graus e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 18% e 65%. O nascer do sol será às 6h30 e o pôr do sol, às 18h09.

As cidades mais quentes de Goiás neste sábado serão Porangatu e Araguapaz, com 37 graus. Em Aruanã, Faina e Montes Claros, os termômetros chegarão a 36 graus. Em Jataí, o dia começará com 14 graus. Em Rio Verde, Luziânia, Formosa, Morrinhos e Ipameri, a mínima será de 16 graus.

O que fazer com alerta vermelho para baixa umidade do ar
O Inmet alerta que, em caso de baixa umidade, há risco potencial de incêndios florestais e à saúde das populações nesta região. Pode haver ressecamento da pele, dor de cabeça, risco de doenças pulmonares, desconforto nos olhos, boca e nariz. A recomendação é beber bastante líquido, não se expor ao sol nas horas mais quentes, umidificar os ambientes e hidratar a pele. Atividades físicas não são recomendadas. Há ainda uma indicação para não consumir bebidas diuréticas, como café e álcool.

Genial/Quaest: Daniel segue na dianteira da corrida pelo governo de Goiás em 2026

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

ANTT transporte Entorno
Cidades

Após pedido de Caiado e Ibaneis, ANTT suspende reajuste da tarifa no Entorno por um mês

23/08/2025
caminhada do bem
Cidades

Goiás Social e OVG realizam 3ª Caminhada do Bem neste sábado em Goiânia

23/08/2025
Dona Íris
Cidades

Instituto Patris assume gestão do Hospital e Maternidade Dona Íris

22/08/2025
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o fenômeno encobriu parte da cidade, levantando questionamentos sobre sua origem
Cidades

Nuvem de fumaça cobre o céu de Goiânia e assusta moradores; Inmet emite alerta vermelho por baixa umidade

22/08/2025
aluguel
Cidades

Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE

22/08/2025
quilombolas
Brasil

Comunidades em GO e AM recebem autodefinição como quilombolas

23/08/2025
Centro-Oeste mantém alta cobertura de coleta de lixo, mas áreas rurais ainda enfrentam desafios
Brasil

Centro-Oeste mantém alta cobertura de coleta de lixo, mas áreas rurais ainda enfrentam desafios

23/08/2025
ANTT transporte Entorno
Cidades

Após pedido de Caiado e Ibaneis, ANTT suspende reajuste da tarifa no Entorno por um mês

23/08/2025
Caiado avaliação
Destaque

Gestão Caiado lidera índices de avaliação em Segurança Pública, Educação e Políticas Sociais

23/08/2025
Pesquisa