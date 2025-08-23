Massa de ar quente e seco intensifica calor em Goiás neste sábado

Uma massa de ar quente e seco localizada sobre o centro do Brasil, em uma área que engloba todo o Estado de Goiás, intensifica o calor neste sábado. A temperatura pode chegar a 38 graus na Região Oeste e a 37 graus na Região Norte. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

A umidade relativa do ar continua caindo a níveis preocupantes. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que indica grande perigo, em razão da baixa umidade do ar que atinge os estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, parte de Minas Gerais e da Bahia, além do Distrito Federal. Nesta região, a umidade relativa do ar ficou abaixo 12% na tarde de hoje. Sem perspectiva de chuvas, a situação climática deve se manter nessas condições.

O sábado será marcado por céu claro e predomínio de sol e calor. Em Goiânia, a situação será semelhante, com temperatura mínima de 17 graus e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 18% e 65%. O nascer do sol será às 6h30 e o pôr do sol, às 18h09.

As cidades mais quentes de Goiás neste sábado serão Porangatu e Araguapaz, com 37 graus. Em Aruanã, Faina e Montes Claros, os termômetros chegarão a 36 graus. Em Jataí, o dia começará com 14 graus. Em Rio Verde, Luziânia, Formosa, Morrinhos e Ipameri, a mínima será de 16 graus.

O que fazer com alerta vermelho para baixa umidade do ar

O Inmet alerta que, em caso de baixa umidade, há risco potencial de incêndios florestais e à saúde das populações nesta região. Pode haver ressecamento da pele, dor de cabeça, risco de doenças pulmonares, desconforto nos olhos, boca e nariz. A recomendação é beber bastante líquido, não se expor ao sol nas horas mais quentes, umidificar os ambientes e hidratar a pele. Atividades físicas não são recomendadas. Há ainda uma indicação para não consumir bebidas diuréticas, como café e álcool.

