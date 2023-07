MDB Mulher quer lançar Ana Paula nesta semana

O MDB Mulher está se articulando para criar condições de lançar a pré-candidatura de Ana Paula Rezende a prefeita de Goiânia pela sigla. Herdeira do legado político do ex-prefeito Iris Rezende, Ana Paula vem dando sinais de que pode aceitar o desafio e se lançar na política para seguir o caminho do pai e da mãe, a ex-deputada federal Iris Araújo, ambos falecidos recentemente.

No dia 10 de agosto, o MDB realizará a solenidade de posse das executivas municipais e das comissões executivas da mulher em bairros da capital. É nesse evento que a presidente regional do MDB Mulher, a ex-prefeita de Britânia Cleuza Assunção articula, junto com várias outras lideranças do partido, a mobilização para que Ana Paula Rezende saia do local como pré-candidata à prefeitura de Goiânia, último cargo ocupado pelo pai, Iris, em sua longa vida pública.

Para Cleuza, Ana Paula “representa o maior legado político que Goiás já teve, além do legado de Dona Iris, que defendia a participação da mulher na política e foi uma grande liderança nesse sentido”. Iris Araújo foi eleita por dois mandatos como a mais votada deputada federal do estado de Goiás.

A reunião terá a presença da secretária nacional do partido, Kátia Lobo, e do vice-governador e presidente regional, Daniel Vilela, ele próprio um defensor de candidatura própria nas cidades goianas. Daniel já teve vários encontros com Ana Paula para discutir as condições de sua possível candidatura à prefeitura da capital.