O Ministério da Educação adiou, nesta terça-feira (30), os resultados do SiSU 2024. O adiamento, segundo o MEC, aconteceu por causa de problemas técnicos. Em nota, o MEC informou que “a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC, área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada, identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação”.

Os resultados devem ser divulgados nesta quarta-feira (31), ainda sem horário determinado.