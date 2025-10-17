search
Brasil

Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai a R$ 48 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.928; próximo sorteio será no sábado (18), e prêmio pode render quase R$ 350 mil por mês no CDI


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/10/2025 - 08:07

O Concurso 2.783 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (5) em São Paulo, teve um ganhador, que levou o prêmio de R$ 52.087.219,70.
A probabilidade de acertar as seis dezenas em um jogo simples é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa

A sorte passou longe dos apostadores na noite desta quinta-feira (16). Nenhum bilhete acertou as seis dezenas do concurso 2.928 da Mega-Sena, sorteado em São Paulo, e o prêmio principal acumulou novamente. Agora, o valor estimado para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (18), é de R$ 48 milhões.

Os números sorteados foram: 14 – 24 – 29 – 32 – 46 – 48.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 49 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 43.893,90. Outras 3.987 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 889,20.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado, em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

E as chances de ficar milionário?

A probabilidade de acertar as seis dezenas em um jogo simples é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Quem aposta em sete números (R$ 42) melhora um pouco as chances — 1 em 7.151.980. Já quem joga o máximo permitido, com 20 dezenas, pagando R$ 232.560, tem uma chance em 1.292 de faturar o prêmio máximo.

Os números mais sorteados

Desde o início da Mega-Sena, alguns números aparecem com mais frequência nos sorteios. Segundo levantamentos da Caixa, os mais sorteados até hoje são:
10, 05, 53, 33, 23, 04, 42 e 54.
Já os menos saem são 26, 09 e 55 — mas, claro, tudo é pura sorte: cada número tem a mesma chance de ser escolhido.

Se ganhar, quanto rende?

Se o ganhador levar sozinho os R$ 48 milhões e investir o valor no CDI (taxa próxima de 10,65% ao ano), o rendimento seria de cerca de R$ 340 mil por mês — já livre de riscos, sem precisar nem sair de casa.

A Mega-Sena é o jogo mais tradicional do país e realiza sorteios sempre às quartas e sábados. E aí — vai tentar a sorte neste fim de semana?

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Brasil

Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

17/10/2025
Pesquisadores goianos cruzam o país em jornada pelo Cerrado e pela Caatinga
Brasil

Pesquisadores goianos cruzam o país em jornada pelo Cerrado e pela Caatinga

16/10/2025
Governo anuncia classificação indicativa para apps e nova faixa etária
Brasil

Governo anuncia classificação indicativa para apps e nova faixa etária

16/10/2025
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Brasil

INSS suspende programa de redução de fila por falta de verba

16/10/2025
Trecho entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT) previa R$ 7,3 bilhões em investimentos
Brasil

ANTT desclassifica consórcio vencedor da BR que liga Goiás a MT

14/10/2025
Caiado Turismo
Poder

Caiado diz que Lula não vence em 2026 e critica “posição de final de carreira” de Ciro Nogueira

17/10/2025
Dia D vacinação
Saúde

Prefeitura de Aparecida convoca a população para o Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado

17/10/2025
luto vereadora Kátia
Saúde

Vereadora Kátia propõe leis em solidariedade às famílias que enfrentam o luto gestacional e neonatal

17/10/2025
Rafael Lacerda enfrenta o ex-clube
Herivelto Nunes

Atlético x Vila Nova, amistoso no último clássico do ano

17/10/2025
Pesquisa