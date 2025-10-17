Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai a R$ 48 milhões

A sorte passou longe dos apostadores na noite desta quinta-feira (16). Nenhum bilhete acertou as seis dezenas do concurso 2.928 da Mega-Sena, sorteado em São Paulo, e o prêmio principal acumulou novamente. Agora, o valor estimado para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (18), é de R$ 48 milhões.

Os números sorteados foram: 14 – 24 – 29 – 32 – 46 – 48.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 49 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 43.893,90. Outras 3.987 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 889,20.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado, em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

E as chances de ficar milionário?

A probabilidade de acertar as seis dezenas em um jogo simples é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Quem aposta em sete números (R$ 42) melhora um pouco as chances — 1 em 7.151.980. Já quem joga o máximo permitido, com 20 dezenas, pagando R$ 232.560, tem uma chance em 1.292 de faturar o prêmio máximo.

Os números mais sorteados

Desde o início da Mega-Sena, alguns números aparecem com mais frequência nos sorteios. Segundo levantamentos da Caixa, os mais sorteados até hoje são:

10, 05, 53, 33, 23, 04, 42 e 54.

Já os menos saem são 26, 09 e 55 — mas, claro, tudo é pura sorte: cada número tem a mesma chance de ser escolhido.

Se ganhar, quanto rende?

Se o ganhador levar sozinho os R$ 48 milhões e investir o valor no CDI (taxa próxima de 10,65% ao ano), o rendimento seria de cerca de R$ 340 mil por mês — já livre de riscos, sem precisar nem sair de casa.

A Mega-Sena é o jogo mais tradicional do país e realiza sorteios sempre às quartas e sábados. E aí — vai tentar a sorte neste fim de semana?