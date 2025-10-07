Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 20 milhões nesta terça-feira

O sorteio da Mega-Sena desta terça-feira (7) promete movimentar apostadores de todo o país. Acumulado, o prêmio estimado chega a R$ 20 milhões, valor que pode mudar a vida do sortudo que acertar as seis dezenas do concurso 2.924. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook.

As apostas podem ser feitas até as 19h, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelo site ou aplicativo Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. Para quem quiser aumentar as chances, é possível apostar em até 15 números, com valores progressivamente maiores — uma aposta com sete dezenas, por exemplo, sai por R$ 42.

O prêmio principal da Mega-Sena é pago a quem acerta as seis dezenas sorteadas, mas há também premiações para quem acerta cinco (quina) ou quatro números (quadra). Em caso de mais de um ganhador na faixa principal, o valor é dividido igualmente entre os acertadores. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio acumula para o próximo sorteio.

Os números mais sorteados na Mega-Sena

De acordo com levantamentos de estatísticas de sorteios até hoje, os números que mais vezes apareceram nos sorteios da Mega-Sena são:

10 — é a dezena mais sorteada historicamente

Logo depois vêm dezenas como 53, 5, 34, 37, 33, 17, 42, entre outras

Por exemplo, em uma estatística divulgada, o ranking das dez dezenas mais sorteadas incluía (com número de vezes sorteadas):

10 – 318 vezes

53 – 311 vezes

5 – 299 vezes

23 – 294 vezes

34 – 293 vezes

É importante destacar que, apesar dessas estatísticas chamarem atenção e despertarem curiosidade entre apostadores, cada sorteio da Mega-Sena tem probabilidade igual para cada dezena: todas as 60 dezenas (01 a 60) têm chance igual de serem sorteadas em qualquer concurso.