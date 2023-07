Mendanha lidera intenções de voto à Prefeitura de Goiânia

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e ex-candidato a governador pelo Patriota, Gustavo Mendanha, lidera as intenções de voto em Goiânia. É o que revela pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Paraná. Os pesquisadores trabalharam a modalidade estimulada com dois cenários. Naquele em que o nome de Mendanha é mostrado para o eleitor, ele é citado por 34% dos entrevistados. Em seguida, vêm a deputada federal Adriana Accorsi (PT) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD), empatados com 16% cada um. Ainda neste cenário, o deputado federal Gustavo Gayer (PL) é citado por 12,1% e o prefeito Rogério Cruz (Republicanos), por 5,4%.

No outro cenário, sem o nome do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, o senador Vanderlan Cardoso lidera, com 25,8%, seguido por Adriana Accorsi (18,9%), Major Vitor Hugo, do PL, com 12,6%, Rogério Cruz (7,9%), Alysson Lima (4,6%), Ana Paula Rezende (3,9%), e o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo (Patriota), com 3,2%.

A pesquisa espontânea mostra que o eleitor médio ainda não está pensando nas eleições do ano que vem. Os que não sabem ou não responderam somam 78,4%; seguidos dos brancos, nulos ou ninguém, que chegam a 9,9%. Também em meio a esse cenário pouco estimulante, Gustavo Mendanha lidera, com 3,4%, seguido de Gustavo Gayer (2%), Vanderlan Cardoso (1,3%), Rogério Cruz (1,2%), Adriana Accorsi (1,1%), Daniel Vilela (0,7%), Ana Paula Rezende e Major Vitor Hugo, com 0,4% cada, Alysson Lima (0,1%) e outros nomes já citados (1,2%).

Consulta

Gustavo Mendanha prepara-se para solicitar – por meio do partido ao qual estará filiado, que tem legimitidade – uma consulta à Justiça Eleitoral para saber se poderá ser candidato a prefeito de Goiânia. Isso porque ele foi prefeito de Aparecida de Goiânia por dois mandatos, renunciando ao segundo para disputar a eleição para o governo de Goiás. Tanto a lei quanto a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) vedam a chamada figura do prefeito “itinerante” ou “profissional”.

Assim, não seria possível disputar o terceiro mandato seguido, mesmo em outra cidade, o que também é proibido pela jurisprudência. No entanto, ele pretende apresentar o argumento sui generis de que não deixou a prefeitura de Aparecida, renunciando ao mandato, para ser novamente candidato a prefeito e sim a governador, o que é fato. Mendanha já anunciou que está de saída do Patriota e ensaia a volta ao MDB, depois de fazer as pazes com o presidente estadual do partido, o vice-governador Daniel Vilela, e com seu principal adversário na eleição passada, o governador Ronaldo Caiado (UB).

Outra possível candidata pelo MDB é Ana Paula Rezende, que herdou o espólio político dos pais, o ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende e a ex-deputada federal Iris Araújo. O senador Vanderlan Cardoso, que já disputou a prefeitura de Goiânia e o governo do estado, já deu sinais de que pretende disputar novamente a prefeitura. A 15 meses das eleições, ele tem um capital político considerável na capital. Adriana Accorsi é hoje o melhor nome de seu partido, o PT do presidente Lula. Ela, que foi candidata a prefeita na eleição passada, diz que pretende manter o foco no mandato de deputada federal.

Metodologia

O universo da pesquisa abrange os eleitores do município de Goiânia. Para sua realização, foi utilizada uma amostra de 761 eleitores, sendo esta estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica. O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais com eleitores com 16 anos ou mais durante os dias 29 de junho a 3 de julho de 2023, sendo auditadas, no mínimo, 20,0% das entrevistas.

A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/23. Tal amostra representativa do município de Goiânia atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,6 pontos percentuais para os resultados gerais.