Menino que comeu lagartixa volta a passar mal e é internado

De acordo com a mãe do jovem, Raquel de Souza, ele segue com sintomas de infecção, como desidratação, vômito e diarreia



Por Redação Tribuna do Planalto em 22/11/2023 - 16:00



A Polícia Civil segue investigando o caso