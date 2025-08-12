search
Poder

Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão domiciliar para fazer exames

Segundo a defesa, Bolsonaro apresentado quadro de refluxo e soluços


Agência Brasil Por Agência Brasil em 12/08/2025 - 17:42

prisão domiciliar Bolsonaro
Condomínio onde mora o ex-presidente Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar a prisão domiciliar e realizar exames médicos no próximo sábado (16), em Brasília.

Moraes aceitou pedido feito pelos advogados para que o ex-presidente compareça ao Hospital DF Star e permaneça no local pelo período de seis a oito horas. Pela decisão, Bolsonaro deverá enviar, no prazo de 48 horas, o atestado de comparecimento, que deverá conter os procedimentos realizados e os horários do atendimento.

Segundo a defesa, Bolsonaro tem apresentado quadro de refluxo e soluços refratários. O ex-presidente vai passar por exames de sangue, urina, endoscopia, tomografia computadorizada, ultrassonografia e ecocardiograma.

Durante o período em que estiver fora de casa, Bolsonaro continuará sendo monitorando por tornozeleira eletrônica.

O ministro determinou que a Secretaria Administração Penitenciária do Distrito Federal faça o acompanhamento do deslocamento. O órgão é responsável pelo monitoramento eletrônico do equipamento.

Moraes também autorizou Bolsonaro a receber a visita do senador Rogério Marinho (PL-RN), do deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), do vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Melo Araújo, e do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

No dia 4 de agosto, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu a realização de visitas na casa de Bolsonaro.

As medidas foram decretadas após o ministro entender que Bolsonaro usou redes sociais de seus filhos para burlar a proibição de usar as redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros.

As medidas cautelares foram determinadas no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, é investigado pela sua atuação junto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo. Em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política.

Nesse processo, o ex-presidente é investigado por mandar recursos, via pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior. Bolsonaro também é réu na ação penal da trama golpista no Supremo. O julgamento deve ocorrer em setembro.

Câmara de Goiânia faz leitura do requerimento para instalação da CEI da limpeza urbana

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Câmara adia votação sobre fim do foro privilegiado e anistia a partidos
Poder

Anistia e a mudança do foro privilegiado não entram na pauta desta semana

12/08/2025
Paulo Cezar Martins descarta deixar PL para se filiar ao MDB
Poder

Paulo Cezar Martins descarta deixar PL para se filiar ao MDB

12/08/2025
Deputadas de Goiás apresentam ações para combater exposição abusiva de menores na internet
Poder

Deputadas de Goiás apresentam ações para combater exposição abusiva de menores na internet

12/08/2025
Lucas Vergílio consegue liminar na Justiça para suspender efeitos da Taxa da Saneago - Foto: Millena Cristina / Câmara Municipal
Poder

Câmara de Goiânia reabre debate sobre revogação da Taxa do Lixo

12/08/2025
OAB-GO
Poder

Filho de desembargador aposentado é o mais voltado em lista sêxtupla da OAB para vaga no TJ

12/08/2025
Hytalo Santos
Brasil

Justiça bloqueia acesso de Hytalo Santos a redes sociais e a adolescentes

12/08/2025
prisão domiciliar Bolsonaro
Poder

Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão domiciliar para fazer exames

12/08/2025
ANPD
Tecnologia

Empresas terão até 3 dias para comunicar falhas de segurança com dados pessoais

12/08/2025
Crime ambiental: PCGO participa da Operação Onipresente
Segurança

Crime ambiental: PCGO participa da Operação Onipresente

12/08/2025
Pesquisa