search
Poder

Moraes autoriza Bolsonaro a receber Tarcísio e outros aliados em casa

Outros políticos foram autorizados a visitar Bolsonaro em dias úteis


Agência Brasil Por Agência Brasil em 07/08/2025 - 12:33

Bolsonaro Moraes
Ministro Alexandre de Moraes autorizou visita a Jair Bolsonaro (Foto: Gustavo Moreno/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em casa, onde cumpre prisão domiciliar, nesta quinta-feira (7).

Outros políticos também foram autorizados a visitar Bolsonaro, sempre em dias úteis sucessivos e entre as 10h e as 18h. O ex-presidente cumpre a prisão domiciliar em sua residência em Brasília, em um condomínio do bairro Jardim Botânico.

A vice-governadora do Distrito Federal (DF), Celina Leão, poderá fazer a visita nesta sexta (8); o empresário Renato de Araújo Corrêa, na segunda (11); e os deputados aliados Junio Amaral (PL-MG), Marcelo Moraes (PL-RS) e Luciano Zucco (PL-RS), respectivamente nos dias 12, 13 e 14 de agosto.

Com a prisão domiciliar:

  • Bolsonaro vai permanecer com tornozeleira eletrônica;
  • O ex-presidente está proibido de receber visitas sem autorização do STF e de usar telefone celular;
  • Somente os advogados de Bolsonaro e as pessoas que moram com o ex-presidente podem ter contato com ele. Estão nessa situação a ex-primeira dama Michele Bolsonaro e a filha do casal. Agora aliados também podem visitá-lo;
  • As pessoas que forem autorizadas a visitar o ex-presidente não poderão usar o celular, tirar fotos ou gravar imagens.

Continuam mantidas as cautelares decretadas no mês passado contra Bolsonaro:

  • Proibição de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras;
  • Proibição de uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.
  • Receber visitas de investigados nas ações penais da trama golpista.
  • Proibição de aproximação e acesso a embaixadas e consulados de países estrangeiros.

Mabel toma café na Limpa Gyn com 13 vereadores; um deles assinou a CEI

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Senado
Poder

Oposição desocupa Senado sem acordo para impeachment de Moraes

07/08/2025
Mabel toma café na Limpa Gyn com 13 vereadores; um deles assinou a CEI (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
Poder

Mabel toma café na Limpa Gyn com 13 vereadores; um deles assinou a CEI

07/08/2025
Wilder Morais em ato bolsonarista, em 3 de agiosto de 2025, quando o senador pediu impeachment de Moraes e disse que vai para enfrentamento (Foto: Reprodução / Instagram)
Poder

Três senadores por Goiás assinam pedido de impeachment de Moraes

07/08/2025
Amauri
Poder

Amauri Ribeiro leva bandeira dos EUA para o plenário da Alego

06/08/2025
Sócia de Mabel em oito empresas é nomeada para Comitê de Gastos da Prefeitura de Goiânia
Poder

Sócia de Mabel em oito empresas é nomeada para Comitê de Gastos da Prefeitura de Goiânia

06/08/2025
Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos
Brasil

Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos

07/08/2025
Senado
Poder

Oposição desocupa Senado sem acordo para impeachment de Moraes

07/08/2025
Bolsonaro Moraes
Poder

Moraes autoriza Bolsonaro a receber Tarcísio e outros aliados em casa

07/08/2025
Conselho de Saúde rejeita terceirização do SAMU e gestão nega intenção de mudança
Cidades

Conselho de Saúde reage à proposta de consórcio para o SAMU e Prefeitura nega mudança

07/08/2025
Pesquisa