Morre a primeira-dama de Nova Aurora, no interior de Goiás

A primeira-dama de Nova Aurora, no interior do Estado, Valmira Carneiro da Silva Pádua, morreu, nesta segunda-feira (21). As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Pelas redes sociais, a Prefeitura da cidade destacou o legado social e o serviço prestado à população.

O sepultamento de Valmira acontecerá às 18 horas.