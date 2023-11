Morre, aos 48 anos, o jornalista Jardel Sebba Filho

Morreu hoje de manhã na cidade de São Paulo, aos 48 anos, o irmão do deputado Gustavo Sebba (PSDB), Jardel Sebba Filho. Nascido em 19 de julho de 1975, o jornalista enfrentava, havia cinco anos, uma luta contra o câncer. O corpo está sendo velado na capital paulista, onde será cremado, segundo informação da Assembleia Legislativa de Goiás.

Formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Jardel era filho do ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e ex-prefeito de Catalão Jardel Sebba. O jornalista, que era chamado de Jardelzinho pelo mais íntimos, trabalhou por mais de dez anos no Grupo Abril e foi editor de revistas com ampla circulação nacional.