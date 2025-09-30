search
Cidades

MPGO lança serviço gratuito para mediar conflitos familiares com idosos em Goiás

Serviço busca restaurar vínculos, garantir cuidados e proteger pessoas idosas em situação de vulnerabilidade


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/09/2025 - 11:36

Foto: Divulgação

O Ministério Público de Goiás (MPGO) passou a oferecer à população um serviço gratuito de mediação familiar especializado em conflitos que envolvem pessoas idosas. O atendimento é feito pelo Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compor), a partir de encaminhamento de promotoras e promotores de Justiça, com o objetivo de promover diálogo, reconciliação e garantir os cuidados necessários a esse público.

O projeto foi desenvolvido para atender, principalmente, situações de abandono físico, material ou moral, que deixam pessoas idosas em risco e vulnerabilidade social. A mediação busca restaurar vínculos familiares e assegurar condições adequadas de convivência e cuidado.

Idealizador da iniciativa, o promotor de Justiça Vagner Jerson Garcia, titular da 30ª Promotoria de Goiânia, explica que a proposta surgiu da alta demanda de casos envolvendo desamparo de idosos. A partir da ideia, 20 integrantes receberam qualificação específica para atuar na mediação de conflitos, dentro da política pública encampada pelo MPGO.

“Quando identificamos um conflito familiar, já fazemos o encaminhamento imediato para a equipe do projeto”, afirma Garcia. Segundo ele, o serviço atende todo o estado de Goiás, já que as sessões de mediação podem ser realizadas também por videoconferência. O trabalho conta com apoio de profissionais das áreas de psicologia e serviço social, todos capacitados em técnicas de mediação.

O que é mediação familiar?

Prevista na Lei nº 13.140/2015, a mediação é um método de resolução de conflitos baseado no diálogo, voltado a construir soluções consensuais e preservar vínculos. No caso das famílias com idosos, busca-se criar condições para uma convivência harmoniosa, respeitando a vida, dignidade e integridade das pessoas envolvidas.

Benefícios da mediação

  • Fortalecimento dos vínculos familiares
  • Redução de conflitos e melhoria da convivência
  • Garantia de cuidados adequados à pessoa idosa

Como funciona o atendimento

O serviço é realizado por uma equipe multiprofissional formada por especialistas em Direito, Psicologia e Serviço Social. O trabalho é interdisciplinar e inclui:

  • Sessões de mediação: conduzidas por profissionais especializados que facilitam o diálogo entre familiares.
  • Apoio psicológico: com plantão psicológico e psicoterapia breve focal, quando necessário.
  • Atendimento personalizado: cada caso é tratado conforme suas particularidades.

Quando procurar o serviço

O MPGO orienta que a mediação pode ser acionada em situações de:

  • Conflitos familiares envolvendo idosos
  • Abandono ou negligência
  • Dificuldades de convivência
  • Necessidade de reorganização do cuidado

Como solicitar atendimento

Interessados devem procurar a Promotoria de Justiça da sua região para orientações iniciais (confira a lista completa neste link) ou acessar o canal digital MP Cidadão.

“Mais uma porta de acesso à Justiça”, afirma promotor

Para o promotor de Justiça Rafaello Boschi Isaac, integrante do Compor, a mediação voltada a idosos reforça a política pública de autocomposição do MPGO:

“O Compor foi estruturado como uma porta a mais para o acesso direto à Justiça. Ao mesmo tempo em que promove consensos, oferece acolhimento psicológico, garantindo proteção integral à pessoa idosa e sua família.”

Ele ressalta ainda que a experiência goiana é referência nacional em autocomposição, reconhecida em encontros promovidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

preso
Cidades

Polícia Civil de Goiás faz operações contra fraudes e tráfico interestadual

30/09/2025
calor intenso
Cidades

Setembro chega ao fim com calor intenso e baixa umidade do ar

30/09/2025
Gabinete de Crise chuvas
Cidades

Gabinete de Crise divulga plano de intervenções na Marginal Botafogo e Rua 87 durante chuvas

29/09/2025
Primeira colheita do Projeto Agricultura Urbana em Aparecida
Cidades

Primeira colheita do Projeto Agricultura Urbana em Aparecida

29/09/2025
pluviômetro monitorar chuvas
Cidades

Semad adquire mais 180 equipamentos para monitorar chuvas

29/09/2025
Goiás Tesouro
Economia

Goiás alcança nota B+ na avaliação do Tesouro Nacional

30/09/2025
Ficha Limpa
Poder

Lula sanciona com vetos limite para inelegibilidade por Ficha Limpa

30/09/2025
Caiado STF
Poder

Caiado pede “sabedoria e equilíbrio” ao prestigiar posse de nova presidência do STF

30/09/2025
pet
Economia

Pets viram prioridade no orçamento dos brasileiros, revela Serasa

30/09/2025
Pesquisa