Mulher é assassinada pelo ex-padrasto ao tentar separar briga

Uma mulher de 45 anos foi morta a tiros pelo ex-padrasto ao tentar separar uma briga entre o homem a mãe. O caso aconteceu em Palmeiras de Goiás, no último domingo (20).

De acordo com as informações, Rosângela Alves de Magalhães dormia com o companheiro na casa da mãe quando, durante a madrugada, escutou uma briga e, na sequência, barulho de tiros. Para proteger a mãe, Rosângela tentou conter o ex-padrasto, mas acabou sendo atingida pelos disparos e morrendo no local.

O homem chegou a fugir, mas foi encontrado morto após atentar contra a própria vida.