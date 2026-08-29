Mulheres podem inscrever projetos em programa de Goiás com R$ 170 mil em prêmios

Mulheres responsáveis por startups, ideias ou projetos inovadores em Goiás podem se inscrever na segunda edição do programa Eleve. O prazo, inicialmente menor, foi prorrogado até o dia 8 de setembro. A iniciativa selecionará até 20 propostas e distribuirá, ao final das atividades, um total de R$ 170 mil em premiações.

Podem participar projetos liderados por mulheres ou empresas que tenham pelo menos 50% de participação feminina no quadro societário. Também é necessário que as mulheres exerçam funções executivas ou gerenciais nos negócios apresentados.

Antes do encerramento das inscrições, serão promovidos dois encontros presenciais e gratuitos para explicar as regras do edital. O primeiro será realizado na quarta-feira (2), às 19h, no auditório do Hub Goiás, em Goiânia. O segundo ocorrerá na quinta-feira (3), também às 19h, na unidade de Rio Verde.

As participantes poderão esclarecer dúvidas sobre os critérios de seleção, as etapas do programa e a preparação das propostas. As vagas para os encontros são limitadas e exigem inscrição antecipada.

O programa possui duas modalidades, com dez vagas cada. A Trilha Ideação atende projetos que ainda estão identificando oportunidades ou desenvolvendo o conceito inicial de um produto ou serviço. Já a Trilha Operação é voltada a empreendimentos inovadores com CNPJ ativo há no máximo dez anos e que buscam melhorar a gestão financeira, as vendas, a geração de receita ou o posicionamento no mercado.

Ao final do processo, os negócios apresentarão suas soluções em um Demoday. As cinco propostas mais bem avaliadas de cada trilha receberão recursos financeiros, totalizando dez projetos premiados.

Em Goiânia, o encontro será realizado na Rua 261, nº 384, no Setor Leste Universitário. As inscrições estão disponíveis neste formulário. Em Rio Verde, a atividade ocorrerá na Rua Costa Gomes, sem número, quadra R, lote 2, no Jardim Marconal, com inscrições por este link.

As interessadas em disputar uma das vagas do programa devem preencher o formulário do Eleve até 8 de setembro. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e executada pelo Hub Goiás.