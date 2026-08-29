Economia e Negócios

Ex-sócio de Júnior Friboi leva condomínio para cavalos milionários à Grande Goiânia

Projeto com 120 baias terá mais de 1,1 mil lotes e quase R$ 300 milhões em vendas somente na primeira fase


Por Carlos Nathan Sampaio em 29/08/2026 - 13:44

Ex-sócio de Júnior Friboi leva condomínio para cavalos milionários à Grande Goiânia
(Imagem: Divulgação)

A influência econômica do agronegócio ligado a cavalos sobre o mercado imobiliário da Grande Goiânia chegou a um novo patamar. Gabriel Fortes, cunhado e ex-sócio de José Batista Júnior, o Júnior Friboi, está à frente de um condomínio residencial projetado especialmente para empresários e criadores que precisam abrigar cavalos de alto valor.

Instalado em Senador Canedo, a cerca de 20 quilômetros de Goiânia, o Fazenda Villagio terá um centro equestre com 120 baias, além de áreas para clubes, eventos e atividades comerciais. O empreendimento ocupa parte de uma fazenda com mais de 3 milhões de metros quadrados adquirida pela BrDU Urbanismo, incorporadora controlada novamente por Fortes desde 2023.

A ideia surgiu diante da expansão dos leilões de cavalos de elite e da avaliação de que Goiânia não possui uma estrutura equestre considerada adequada para animais que podem valer de R$ 500 mil a R$ 1 milhão. A própria família Batista atua nesse mercado: a JBJ Ranch, ligada a Júnior Friboi, movimentou mais de R$ 257 milhões em um leilão realizado em maio.

A primeira fase do condomínio reúne 571 lotes de 700 metros quadrados. Apenas no fim de semana de lançamento, 92% do projeto foi comercializado. A expectativa é que o Valor Geral de Vendas dessa etapa se aproxime de R$ 300 milhões.

Fortes e Júnior Friboi compraram 51% da BrDU em 2012 e aceleraram a expansão da companhia. Em 2016, parte do negócio foi vendida à gestora VBI, atualmente controlada pelo Pátria, e os dois deixaram a incorporadora dois anos depois. Fortes retomou o controle da empresa em 2023. Atualmente, Júnior Friboi e seus familiares não possuem participação anunciada no empreendimento.

A ligação com a família, porém, continuou contribuindo para o projeto. Fabrício Batista, filho de Júnior e CEO da JBJ Ranch, indicou a arquiteta especializada em instalações equestres contratada para desenvolver a estrutura inspirada em Fort Worth, no Texas, nos Estados Unidos.

A segunda fase deverá ser lançada no primeiro semestre do próximo ano, com pouco mais de 600 lotes e preços superiores. Ao ultrapassar 1,1 mil terrenos, o condomínio mostra como a riqueza produzida pelo agro está criando, no entorno de Goiânia, empreendimentos cada vez mais exclusivos — desta vez, não apenas para os empresários, mas também para seus cavalos.

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