Datafolha revela que 50% dos brasileiros veem risco de interferência externa nas eleições

Levantamento ouviu 2.058 eleitores em agosto. Margem de erro é de dois pontos percentuais.
Metade dos eleitores brasileiros acredita que existe chance de outros países interferirem nas eleições brasileiras. É o que aponta uma pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (23).
Segundo o levantamento, 50% dos entrevistados acreditam que a possibilidade de interferência estrangeira no processo eleitoral é verdadeira. Destes, 32% consideram que isso é um problema, enquanto 18% acham que não.
Já 43% dos entrevistados afirmam que não existem chances de outras nações interferirem no processo eleitoral. Outros 8% não souberam responder ou optaram por não se manifestar.
A pesquisa ouviu 2.058 eleitores brasileiros entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04496/2026 .
Contexto de tensão diplomática
O levantamento ocorre em meio a um período de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O governo Trump tem adotado postura crítica em relação ao governo Lula, o que ampliou o debate sobre a possibilidade de ingerência estrangeira no processo eleitoral brasileiro .
Internamente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, já afirmou que o governo americano tem “toda a legitimidade” para opinar sobre o processo eleitoral brasileiro . A fala contrasta com a posição do atual governo, que defende a soberania nacional.
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