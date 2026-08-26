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Datafolha revela que 50% dos brasileiros veem risco de interferência externa nas eleições

Pesquisa Datafolha mostra que 50% dos brasileiros acreditam na possibilidade de interferência externa nas eleições; 43% descartam o risco


Fábio Prado Por Fábio Prado em 26/08/2026 - 18:23

Pesquisa Datafolha mostra que 50% dos brasileiros acreditam na possibilidade de interferência externa nas eleições, em meio a tensão diplomática com os EUA.
Pesquisa Datafolha mostra que 50% dos brasileiros acreditam na possibilidade de interferência externa nas eleições, em meio a tensão diplomática com os EUA. - Foto: Reprodução/Internet

Levantamento ouviu 2.058 eleitores em agosto. Margem de erro é de dois pontos percentuais.

Metade dos eleitores brasileiros acredita que existe chance de outros países interferirem nas eleições brasileiras. É o que aponta uma pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (23).

Segundo o levantamento, 50% dos entrevistados acreditam que a possibilidade de interferência estrangeira no processo eleitoral é verdadeira. Destes, 32% consideram que isso é um problema, enquanto 18% acham que não.

Já 43% dos entrevistados afirmam que não existem chances de outras nações interferirem no processo eleitoral. Outros 8% não souberam responder ou optaram por não se manifestar.

A pesquisa ouviu 2.058 eleitores brasileiros entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04496/2026 .

Contexto de tensão diplomática

O levantamento ocorre em meio a um período de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O governo Trump tem adotado postura crítica em relação ao governo Lula, o que ampliou o debate sobre a possibilidade de ingerência estrangeira no processo eleitoral brasileiro .

Internamente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, já afirmou que o governo americano tem “toda a legitimidade” para opinar sobre o processo eleitoral brasileiro . A fala contrasta com a posição do atual governo, que defende a soberania nacional.

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Fábio Prado

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