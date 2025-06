O Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou um dado inusitado no cenário religioso de Goiás: Palmelo é o único município do estado e do país onde a religião predominante é a espírita. De acordo com o levantamento, 42,6% da população local se declara adepta do espiritismo. Em seguida, aparecem os evangélicos com 26,9% e os católicos com 21,5%. Pessoas sem religião somam 5% e outras crenças, 1,9%.

O caso de Palmelo é uma exceção não só em Goiás, mas também em âmbito nacional, já que o espiritismo aparece com apenas 1,2% dos seguidores em cidades como Anápolis e segue como uma das menores proporções entre as religiões mais conhecidas no país. A predominância espírita em Palmelo é reflexo de uma tradição histórica do município, que abriga centros espíritas desde a sua fundação e tem na religião um aspecto central de sua identidade cultural.

No restante de Goiás, o catolicismo ainda é majoritário. Em 237 dos 246 municípios goianos, a maioria da população se identifica como Católica Apostólica Romana. No entanto, o crescimento da fé evangélica também se faz notar. Oito cidades já registram os evangélicos como grupo predominante: Guaraíta (60,2%), Palestina de Goiás (55,8%), Buriti de Goiás (50,3%), Palminópolis (49,2%), Cristianópolis (47,6%), Adelândia (46,8%), Itapuranga (46,4%) e Palmeiras de Goiás (42,2%).

Apesar da predominância católica, o avanço evangélico em Goiás reflete uma tendência nacional. Segundo o IBGE, os evangélicos representavam 21,6% da população brasileira em 2010 e subiram para 26,9% em 2022. Já os católicos caíram de 65,1% para 56,7% no mesmo período. Esses dados indicam um cenário religioso em transformação, com novas dinâmicas de fé moldando o perfil das cidades goianas, ainda que com particularidades notáveis, como a singularidade de Palmelo no estado.