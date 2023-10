Museu da Imagem e do Som abre exposição sobre monumentos de Goiânia

O Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura na próxima amanhã, às 19h, a exposição “Luz e Sombra: As Memórias Escondidas nas Esculturas de Goiânia”. A mostra fica em cartaz até 15 de janeiro, para visitação pública de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h, com entrada gratuita.

A exposição reúne obras que revelam os encantos mais profundos da história da capital, que celebra neste mês de outubro, 90 anos. As imagens têm o intuito de provocar o espectador a observar os monumentos do centro da cidade, explorando diferentes visões e interpretações. O objetivo é estimular o olhar cotidiano e o pensamento crítico sobre os monumentos e seus significados e representações. As obras são acervos que remetem as controvérsias e as memórias ocultas dos processos ocorridos na formação social, cultural e material de Goiânia.

A exposição é organizada pela museóloga, professora e mestra, Bárbara Yanara, junto aos alunos do 4° período do curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da disciplina “Comunicação Patrimonial II – Expografia”.

O Museu da Imagem e do Som é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e funciona no prédio do Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica.