Mutirão para todos leva serviços de saúde à Região Norte de Goiânia

Moradores da Região Norte de Goiânia terão acesso gratuito a diversos serviços de saúde neste sábado (20), no mutirão para todos. O evento será realizado no Sítio de Recreio São Geraldo, das 8h às 17h, com atendimentos voltados à prevenção e ao cuidado das famílias.

Entre os serviços disponíveis estão testagens para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), exames para Covid-19, aplicação de vacinas de rotina e vacinação antirrábica para animais de estimação. Também haverá atendimento oftalmológico gratuito durante todo o dia.

A iniciativa é uma parceria do programa Goiânia + Humana com o Instituto Íris Rezende. A Prefeitura de Goiânia participa com equipes da Secretaria Municipal de Saúde, que estarão responsáveis pelos atendimentos e orientações.

De acordo com o secretário de Saúde, Luiz Pellizzer, a expectativa é atender centenas de moradores. “Nosso objetivo é aproximar os serviços da população, com agilidade e qualidade, incentivando a prevenção e o diagnóstico precoce”, afirmou.

O público poderá realizar exames rápidos, atualizar a carteira de vacinação, vacinar cães e gatos contra a raiva e ainda receber atendimento oftalmológico no local. Todos os serviços do mutirão para todos serão oferecidos gratuitamente.