Naçoitan reassume prefeitura de Iporá com tornozeleira eletrônica

A Câmara Municipal de Iporá realizou sessão no início da noite de ontem para dar posse ao prefeito da cidade, Naçoitan Leite, que teve liberdade concedida pela Justiça e foi solto na noite de sexta-feira. Ele estava preso preventivamente desde 23 de novembro do ano passado, depois de tentar matar a tiros a ex-mulher e o atual namorado dela. Depois de conseguir a liberação, o advogado do prefeito, Thales José Jayme, disse que ele reassumiria o cargo na segunda-feira, mas a Câmara decidiu antecipar a posse. Naçoitan está usando tornozeleira eletrônica, uma das medidas determinadas pelo juiz para que saísse do presídio. Ele também está impedido de se aproximar da vítima e dos familiares dela.