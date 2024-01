“Não há possibilidade de eu apoiar Vilmar Mariano, mesmo a pedido de Gustavo Mendanha”

Presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, o vereador André Fortaleza busca uma sigla que lhe ofereça a possibilidade de disputar a eleição para prefeito neste ano. O PSDB pode vir a ser esse partido, assim como o PSD. Ainda no MDB aguardando a abertura da janela partidária para se filiar a outra legenda, o que se inicia em março, Fortaleza não descarta aliança como professor Alcides, pré-candidato a prefeito pelo PL, e nem mesmo sair candidato a vereador. A única alternativa que o vereador não pretende sequer discutir é o apoio ao prefeito Vilmar Mariano, que retornou ao MDB no ano passado para disputar a reeleição.

O senhor é pré-candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia?

ANDRÉ FORTALEZA – Sim, sou pré-candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia.

Mas o MDB tende a apoiar a reeleição de Vilmar Mariano (MDB) sem convenção. Como fica sua pré-candidatura?

Eu vejo até com naturalidade esse apoio, até mesmo que ele é o prefeito da segunda maior cidade do estado de Goiás e claro que ele vai ter preferência. Se de fato se concretizar esse apoio à reeleição do atual prefeito de Aparecida, nós buscaremos outro partido para que possamos dar continuidade ao nosso projeto. Na última vez em que eu estive com o presidente estadual, o vice-governador Daniel Vilela, ele disse que ia fazer alguma avaliação antes do mês de março, e eu estou aguardando.

Em março o senhor decide sobre a candidatura a prefeito?

Sim, até mesmo porque é quando abre a janela partidária e isso me dá condição de buscar outro partido para viabilizar o nosso projeto.

O apoio à reeleição do prefeito Vilmar Mariano está totalmente descartado?

No momento eu não vejo possibilidade alguma de estarmos caminhando juntos.

Por qual motivo? O prefeito também declara que não pode se alinhar com o senhor. O que impede que caminhem juntos na eleição de 2024?

Eu creio que são divergências de pensamento. Eu tenho o maior respeito pelo prefeito, mas não concordo com a forma dele administrar a nossa cidade e, no meu entendimento, o governo dele tem muitas falhas e eu não posso ser conivente com essa situação.

Alguma falha ou divergência específica o distancia do prefeito?

Até a forma dele não dialogar com o parlamento aparecidense, fazendo distinção entre alguns parlamentares. Isso, para mim, não é postura do prefeito da segunda maior cidade do estado de Goiás; e uma administração que vem demonstrando não ser tão boa quanto as pessoas almejam.

O senhor declarou recentemente ser parceiro do prefeito na Câmara, apesar de também fazer oposição ao prefeito. Poderia explicar melhor essas declarações?

Eu sempre lutei por uma oposição saudável, não uma oposição cheia de vaidade nem por interesses próprios. Quando falo que eu sou parceiro da gestão é porque tudo aquilo que é benéfico para o povo aparecidense, que está correto e de acordo com a lei, pode ter certeza que nunca promovi retaliação nenhuma enquanto presidente deste poder.

O senhor é muito próximo do ex-prefeito Gustavo Mendanha (Patriota). A decisão dele de apoiar a reeleição do Vilmar Mariano pode influenciar a definição do senhor?

Sou muito próximo do Gustavo e tenho uma amizade com ele independentemente de questões políticas, e iremos conversar a respeito. Mas, como já disse, no momento, não há possibilidade alguma de eu andar com o prefeito Vilmar Mariano, mesmo com o pedido de Gustavo Mendanha.

O senhor já conversou com Daniel Vilela a respeito da saída da legenda. Sua desfiliação depende da anuência dele?

Eu já tive umas três conversas com ele e ele me pediu que esperasse, até mesmo para fazermos uma avaliação, até o mês de março. É o que eu estou aguardando.

O senhor se sente traído com o retorno de Vilmar Mariano ao MDB para disputar a eleição?

Eu posso te falar com maior tranquilidade que não me senti traído. Esse é o modelo de política que temos e não só a nível de município e de estado, mas a nível nacional. Infelizmente, a nossa política tem que mudar e precisamos passar por uma reforma. Os que têm posicionamento igual eu tive, e não me arrependo, me posicionei, sim, sem desonrar o vice-governador e o governador, ao lado de Gustavo Mendanha, e não tenho nenhum arrependimento por isso. Mas não deixo de ficar chateado quando pessoas vêm ingressar no partido e não sou pelo menos consultado. Precisamos rever a palavra democracia, precisamos de fato ser democráticos e isso não acontece.

Para quais partidos o senhor pode migrar? O Podemos, do deputado federal Glaustin da Fokus, com quem se encontrou recentemente, é uma possibilidade?

Eu e o deputado Glaustin temos um bom relacionamento, estávamos discutindo Aparecida, alianças futuras, mas não foi discutida a minha ida para o Podemos.Hoje, a possibilidade de me ingressar num partido seria no PSDB ou no PSD. E temos também uma conversa marcada para esta semana com o presidente estadual do Solidariedade, Denes Pereira. Tenho feito um mandato muito tranquilo e as portas estão se abrindo, vários partidos me procurando para que eu possa apresentar as minhas propostas.

A condição para se filiar em outro partido é ser candidato a prefeito pela legenda?

Para qualquer um desses partidos eu irei para ser candidato. Essa é a nossa meta.

Como estão as conversas com o PSD, do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Ademir Menezes?

Temos uma conversa muito adiantada com o PSD e estamos avaliando para buscar uma sigla forte e competitiva.

O governador Ronaldo Caiado já foi informado da intenção do senhor de ser candidato a prefeito?

Tive a oportunidade de estar com o governador no ano passado, falei com ele a respeito de Aparecida de Goiânia e manifestei meu interesse em ser pré-candidato a prefeito Aparecida. Ele foi muito categórico comigo e disse que Aparecida de Goiânia iria passar por Daniel Vilela e Gustavo Mendanha.

Com qual cenário eleitoral o senhor trabalha ao discutir a pré-candidatura? Já estão definidas as candidaturas de Vilmar Mariano e do deputado federal Professor Alcides (PL). Quais outras o senhor acredita que devem se consolidar?

O deputado federal Glaustin da Focus; o ex-prefeito Ademir Menezes; a esquerda deve avançar com candidato e temos o vereador William Panda (PSB), que não podemos esquecer que ele foi muito bem votado para deputado estadual. Eu creio que Aparecida terá de três a quatro candidaturas.

O senhor pode vir a se unir ao professor Alcides na disputa contra Vilmar Mariano?

Eu não posso descartar aliança ou ninguém porque está muito precoce e iremos analisar todo o processo político para que possamos, juntamente com o nosso grupo, tomar a decisão mais viável para Aparecida de Goiânia.

Quem faz parte de seu grupo hoje?

Eu tenho alguns vereadores comigo, alguns empresários e é composto pela população, que é quem vota de fato.

Saindo do MDB, o potencial eleitoral do senhor não se reduz muito? .

Não reduz, não. E nós temos que enfrentar e arriscar. Se não tivermos coragem para arriscar por um ideal, não vamos chegar a lugar nenhum.

Como o senhor avalia a saída do PL, do Professor Alcides, da administração municipal para que ele possa disputar a eleição?

Eu não vejo que ele saiu só para enfrentar, não. Ele saiu no ano passado. Ninguém permanece em um lugar que está ruim. Tem o direito de sair. O que eu entendo é que o Professor Alcides enxergou que a administração não estaria indo tão bem e não quis compactuar ou ou até mesmo endossar uma administração ruim. Quem quer de fato ver o bem da cidade nunca vai estar endossando uma administração que não está tendo resultados positivos.

O senhor declarou recentemente que em Aparecida há muitos candidatos a prefeito porque porque a gestão de Gilmar Mariano não é boa. Com base em quê o senhor avalia que a gestão Vilmar Mariano é ruim?

Com base no déficit de Cmeis e de escola, nas várias unidades de saúde em reforma e, infelizmente, essas reformas não saem; no mato alto, uma cidade que está cheia de buracos, o período chuvoso em Aparecida é sinônimo de buraco na pista; a iluminação pública deixa a desejar, mesmo tendo um secretário (Davi Mendanha) que vem fazendo a diferença da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas deixa a desejar; mais de R$ 6 milhões gastos na iluminação natalina e, na minha opinião, a população não quer isso. Nós gastamos R$ 6 milhões com uma iluminação natalina que abrangeu só a porta do Paço Municipal e a praça que fica em frente ao shopping. Para mim, um gasto exorbitante e desnecessário em uma cidade que tem tantas outras prioridades. Eu me deparei com um vídeo nesta semana no qual o prefeito de Aparecida lançou obras de bueiros que vão se iniciar daqui três meses. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com a gestão de Aparecida. Prioridade aqui tem que ser a saúde, a educação, mas quando vamos resolver isso? Quando vamos acabar com esse déficit? Porque a nossa população é imensa. São Paulo zerou o déficit de vagas em Cmeis e escolas. Nós precisamos melhorar essas áreas e eu não tenho visto melhora. Tenho visto vários gastos desnecessários e, na minha opinião, essa gestão está fadada ao fracasso.

O senhor acredita que teria mais condições de disputar a prefeitura que Vilmar?

O que precisamos, e falo sem nenhuma prepotência, é de capacidade de gerir, e infelizmente, o prefeito tem demonstrado que não tem capacidade de gerir e não procura melhorar isso. Nós não nascemos sabendo, mas o conhecimento temos que buscar, aproveitar as oportunidades e buscar os conhecimentos. Infelizmente, nosso prefeito tem demonstrado que não vem buscando o conhecimento e nem o discernimento necessário para que possa gerir uma cidade do tamanho de Aparecida de Goiânia.

Caso não consiga uma legenda competitiva, o senhor pode voltar a disputar a eleição para vereador?

É uma possibilidade remota, mas não é descartada. Não podemos nos dar ao luxo de aventurar num cenário e numa cidade do tamanho de Aparecida de Goiânia. Precisamos ter consciência do passo que vamos dar e, se for preciso, termos consciência do passo atrás que devemos dar também, se for o caso.

Quais são os maiores desafios da cidade na opinião do senhor?

O primeiro desafio é fazer uma reforma administrativa, na qual vamos poder qualificar e enquadrar os servidores nas suas áreas específicas para ofertar à população um serviço de melhor qualidade. Não para criar cargos, mas para fazer uma readequação dos servidores.

O projeto de reforma administrativa que o prefeito encaminhou à Câmara não era bom?

A reforma administrativa do prefeito criava 270 cargos, sendo que temos tantos cargos ociosos em Aparecida.

O senhor já devolveu o projeto?

Não devolvi, está na Casa ainda, mas devo devolver este mês.

Ele é inconstitucional, na avaliação do senhor?

Na minha avaliação, não; na avaliação jurídica da Casa.

O que torna o projeto inconstitucional? O aumento do número de cargos?

Não só isso, o custo, o valor estimado também não está correto. Precisamos rever.

Além da reforma administrativa, quais são as prioridades de Aparecida?

Temos que estruturar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, descentralizar essa secretaria porque Aparecida é uma cidade que cresceu muito e houve pouco investimento nesta secretaria; descentralizar para abranger mais áreas ao mesmo tempo e equipar também. Precisamos investir mais dinheiro na saúde, rever todas as reformas, que a meu ver, deixam muito a desejar. Temos unidades de saúde que foram inauguradas debaixo d’água; rever esses radares que foram colocados há pouco tempo e onde tem uma placa de 50 km por hora o radar é de 60 km, depois passa para 40 km. Precisamos transformar Aparecida e mudar o rumo. .

O senhor já declarou que a gestão de Vilmar Mariano na Câmara Municipal também foi desastrosa. Em que sentido ela foi desastrosa?

Ele iniciou uma obra que ficou paralisada depois de um ano e meio e deixou dívidas da obra anterior para eu pagar; tivemos vários contratempos e vários contratos que tivemos que refazer; fizemos uma revisão em todos os contratos. Conseguimos em 2021 economizar mais de R$ 300 mil por mês revendo os contratos. Nós precisamos gerir e ter responsabilidade com o dinheiro. Eu garanto e posso provar que o prefeito não soube demonstrar essa capacidade enquanto gestor da Câmara.

Os problemas já foram resolvidos. Qual é a situação da Câmara hoje?

Nós fizemos um distrato, quando eu assumi, gastamos com o que ele deixou para pagar quase R$ 2 milhões e demos continuidade na Câmara. No máximo em 90 dias estaremos inaugurando a Câmara nova, com recursos próprios, com recursos economizados aqui dentro. Nós não temos um único investimento de ninguém, a não ser a nossa economia.

Para este ano, quais são os projetos da Câmara Municipal?

A primeira coisa é terminar a obra da sede e darmos conta de pagar, porque não é fácil, mas estamos administrando bem, manter a tranquilidade, o foco, o respeito com a sociedade aparecidense, não usando da minha prerrogativa de presidente para atrapalhar a atual administração, de forma alguma usarei deste método; e vamos construir.

O senhor foi escolhido pela União dos Vereadores do Estado de Goiás (UVG), como Presidente Destaque das Câmaras Municipais do estado em 2023. A que atribui o título?

Nós fizemos várias situações ímpares aqui na Câmara, temos o ponto digital para os vereadores; todas as sessões realizadas, mesmo isso sendo a nossa obrigação; tivemos uma economia de mais de R$ 16 milhões. É uma gestão ímpar. É muito fácil falar de nós mesmos, mas temos a transparência e a Câmara tem cumprido com a sua obrigação em todas as áreas. Vale destacar o apoio dos demais vereadores a essa Casa e temos a consciência de que estamos fazendo a coisa certa no parlamento aparecidense.