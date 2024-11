“Natal de Encantos – O Musical” leva magia do Natal a várias cidades goianas

O espetáculo “Natal de Encantos – O Musical” chega à sua 7ª edição com apresentações gratuitas em Goiânia e outros municípios goianos. A partir de 30 de novembro até 15 de dezembro, a turnê visitará cidades como Itumbiara, Bela Vista de Goiás, Cidade de Goiás, Jaraguá e Caldas Novas. Com mais de 40 pessoas envolvidas, a produção promete emocionar o público com música, dança, circo e artes cênicas. As apresentações em Goiânia ocorrerão no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O musical é adaptado para garantir acessibilidade, com intérpretes de Libras e espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, o espetáculo traz um repertório emocionante, com clássicos natalinos e releituras especiais que encantam todas as gerações. A cada ano, o evento traz novidades em figurinos e tecnologia de som e iluminação, proporcionando uma experiência única para as famílias goianas.

Segundo o cantor e diretor do musical, Hugo Vitti, o público pode esperar muitas novidades nesta edição, incluindo figurinos, tecnologia avançada em iluminação, som e painéis de LED. “A cada ano buscamos trazer o que há de melhor para o público goiano, e este ano não será diferente. Celebramos as alegrias da família de forma lúdica, proporcionando esperança e a magia do Natal. O público, ao assistir ao espetáculo, vai embarcar em uma aventura musical que desperta sentimentos e sonhos”, destaca.

Em sua 7ª edição, o “Natal de Encantos” reforça a importância de valorizar a cultura local. A Equatorial Goiás, patrocinadora do evento, investiu mais de R$ 24 milhões em projetos culturais em 2023, como parte de sua contribuição para a promoção de iniciativas artísticas no estado.

“Natal de Encantos – O Musical”

Entrada franca | Classificação: livre

Goiânia – Palácio da Música / Centro Cultural Oscar Niemeyer

30/11, 04/12 e 12/12

19h

Itumbiara

01/12

Bela Vista de Goiás

08/12

Cidade de Goiás

13/12

Jaraguá

14/12

Caldas Novas

15/12