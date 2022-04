Noves fora, Patriota

Thiago Queiroz

Os 96% dos votos válidos recebidos por Gustavo Mendanha (Patriota) em sua reeleição à Prefeitura de Aparecida de Goiânia serviram de incentivo para que ele iniciasse projeto de disputar mandato fora dos limites do município e de se projetar a uma eleição estadual. Quis o governo e o primeiro embate — e também a primeira derrota — foram dentro do seu próprio partido, o MDB, que não bancou seu desejo e, antecipadamente, oficializou apoio à reeleição de Ronaldo Caiado (UB), com seu presidente, Daniel Vilela, sendo anunciado para a vaga de vice na chapa das eleições deste ano. A confirmação, feita pelo próprio governador no evento que selou a aliança, sacramentou o veto do partido ao seu projeto.

Mendanha resolveu deixar o MDB, sigla pela qual foi eleito vereador e prefeito por duas vezes, para buscar outra que bancasse sua candidatura. Ele conversou abertamente, desde então, com as direções do Podemos, Republicanos, Progressistas, PSB e o PL, onde teve o nome preterido pela direção nacional em face da pré-candidatura do deputado federal Vitor Hugo, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar seu palanque em Goiás. Além desses partidos, outras articulações foram feitas por Mendanha ou por seus correligionários, se não por filiação, pelo menos em busca de apoio, a exemplo do PSDB de Marconi Perillo. No último dia do prazo para filiações, 1º de abril, ele finalmente ingressou a um partido: o Patriota.

O partido tinha como pré-candidato ao governo o ex-prefeito de Trindade e ex-deputado estadual Jânio Darrot, que desistiu da disputa antes de a direção fechar com Mendanha. No evento que marcou o lançamento da pré-campanha de Caiado ao governo, realizado em Jaraguá, Darrot foi um dos adesistas que declararam apoio à reeleição do atual governador e presidente do União Brasil.

No evento de filiação ao Patriota, Mendanha afirmou que a busca agora será por alianças partidárias, visto que o período encerrado é apenas as filiações, mas que as coligações mesmo podem ser tratadas até 5 de agosto. “Tenho a convicção de que vamos construir uma grande aliança, um grande grupo, e já acredito ser possível, sim, vencer as eleições no primeiro turno”, disse.

O otimismo, segundo disse, vem do fato de ser pouco conhecido no estado e existir “alto grau de pessoas” declarando voto nele. No levantamento realizado no final de janeiro pelo instituto Serpes, encomendado pela Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg), Mendanha tem 13% das intenções de voto e aparece na terceira colocação, atrás dos conhecidos Ronaldo Caiado, que lidera com 37,1%, e de Marconi Perillo, com 14,1%.

O ex-prefeito afirmou ainda que a escolha do partido se deveu, sobretudo, ao apoio das direções regional e nacional à sua candidatura. O presidente regional em Goiás, Jorcelino Braga, é também secretário nacional da sigla. “É isso que me dá a segurança de estar no Patriota. Ninguém vai retirar a nossa candidatura”, disse, ao citar algumas das lideranças que considera multiplicadoras de apoio e que ingressaram junto com ele no partido. Além de Mendanha, no mesmo dia foram registradas mais de 2 mil filiações. Participaram do ato o deputado estadual Humberto Teófilo; os prefeitos Vilmar Mariano (Aparecida) e Mano (Iaciara); e o ex-governador e deputado federal Alcides Rodrigues, dentre outras lideranças.

Estão também no grupo de sustentação da candidatura outros três partidos, o Agir, o Democracia Cristã e o PMN, que estavam representados no evento pelos presidentes Fernando Meirelles, Alexandre Magalhães e Paulo Dhaer, respectivamente. A solenidade marcou ainda o lançamento de uma plataforma digital participativa para colher sugestões da população e formatar o plano de gestão. “Vamos apresentar propostas que sejam viáveis e que nós possamos, obviamente, entregar para a população aquilo que nós nos comprometermos nas eleições. Vamos fazer o que nós fizemos em Aparecida de Goiânia. É a mesma proposta que nós vamos apresentar para o estado de Goiás”, afirmou o pré-candidato.

Braga: ‘Crescimento virá à medida em que candidato for sendo conhecido’

Presidente do Patriota em Goiás e secretário nacional do partido, Jorcelino Braga afirmou, em em entrevista coletiva à imprensa após Gustavo Mendanha assinar a ficha de filiação para concorrer ao governo do estado pela legenda, que o grupo aposta nas administrações do ex-prefeito em Aparecida de Goiânia e na relação entre o pré-candidato ser ainda pouco conhecido pela população e apresentar margem satisfatória de intenção de votos — ele apareceu com 13% na pesquisa Serpes/Acieg.

“Gustavo é conhecido por 26% da população, em pesquisa interna nossa. O atual governador, por 95%. Esse jovem é conhecido por apenas 26%. Então, não tenho dúvida de que ele vai ser o próximo governador do estado de Goiás”, projeta o presidente.

Segundo Braga, a ida de Mendanha para o partido, sendo ele prefeito da segunda maior cidade do estado, somou também a filiação de mais 2 mil pessoas, incluindo três prefeitos. Outro ponto que ele destaca é a persistência do pré-candidato em enfrentar as forças políticas de Goiás e nacionais em busca de uma candidatura. “Muitos tinham dúvida se o Gustavo poderia ser candidato em função das forças que ele enfrentou, do ponto de vista partidário, até da Presidência da República, do governo de Goiás.”

Braga revelou ainda que, consolidada pelo Patriota, a pré-candidatura de Mendanha atrairá outros apoios, além dos já anunciados por Agir, DC e PMN. “Tem muita gente que quer já vir falar conosco. Não posso falar nomes até por questão de proteção, mas vários partidos já pediram para falar com o Gustavo.”

Desempenho eleitoral dependerá também da gestão de Vilmar Mariano

A futura gestão de Vilmar Mariano na prefeitura de Aparecida também influenciará na pré-campanha e no desempenho eleitoral de Mendanha. Ele também se filiou ao Patriota e é um dos apoiadores da candidatura do ex-prefeito ao governo. Mariano garantiu que já faz parte do grupo de coordenação e vai conciliar a gestão de Aparecida e a campanha. “Vou dormir tarde, acordar cedo e trabalhar muito.”

O prefeito demonstrou fazer bem o dever de casa. Sua primeira ação após se sentar na cadeira de comando foi realizar reunião de todo o secretariado com a participação de Mendanha. As mudanças na equipe ocorreram unicamente para cobrir os cargos deixados em razão de descompatibilização dos ex-auxiliares que vão disputar as eleições deste ano e que precisaram renunciar aos cargos em obediência à legislação eleitoral.

Vilmar Mariano tem 55 anos e é de Aragoiânia. Ele iniciou a vida pública como líder comunitário no Jardim Alto Paraíso, de Aparecida de Goiânia, em 1998. Foi também assessor parlamentar do então vereador José Macedo, antes de ser eleito vereador por três mandatos consecutivos no município, de 2001 a 2012. De 2013 a 2016 foi secretário de Esporte, Lazer e Juventude, na gestão de Maguito Vilela. Em 2016, foi novamente eleito vereador e assumiu a presidência da Câmara Municipal, até 2018. Em 2020 foi escolhido por Mendanha como candidato a vice em sua reeleição.

A ex-primeira dama Mayara Mendanha, esposa de Gustavo, continua na gestão como secretária de Assistência Social.