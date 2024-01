Novidade: IPTU em Goiânia poderá ser pago via Pix

A Prefeitura de Goiânia divulgou, nesta quinta-feira (18), o calendário de pagamento do IPTU/ITU. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, neste ano, o imposto poderá ser pago via Pix disponível na modalidade de chave copia e cola. Para isso, o contribuinte deverá baixar no celular o app Prefeitura 24h, que está disponível em lojas de aplicativos tanto para Android quanto para iOS.

Para 2024 e 2025 o IPTU não terá reajuste e sofrerá apenas correção inflacionária. Com isso, neste ano, o contribuinte deve pagar o mesmo valor de 2023, com um acréscimo de 4,68%, segundo a Secretaria Municipal de Finanças, com base na variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pagando à vista até o dia 20 de fevereiro, os contribuintes terão um desconto de 10% no valor do imposto. Também será possível parcelar o tributo em até 11 vezes, com a última parcela para o dia 20 de dezembro. Vale lembrar que os imóveis com valor venal de até R$ 157 mil são isentos do pagamento do imposto, se enquadrando no programa IPTU Solidário.