search
Cidades

Novos restaurantes estreiam na 8ª Goiânia Restaurant Week

Festival gastronômico reúne menus especiais com valores fixos e inspiração na culinária italiana


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 25/09/2025 - 15:31

Chorizo - El Argentino. Foto: divulgação.

A 8ª edição da Goiânia Restaurant Week acontece na capital até outubro e apresenta novos restaurantes no roteiro gastronômico. Com o tema “Uma Volta pela Itália”, o festival oferece menus completos, incluindo entrada, prato principal e sobremesa, com preços entre R$ 59,90 e R$ 149, valores até 50% abaixo do praticado normalmente.

Novidades do festival

Entre os estreantes estão casas distribuídas nas quatro categorias. No Menu Diamond participa o Tetsuo Restaurante. No Premium estão Bendita Madre, Ciao Ciao Cucina, Quattrocento Forneria e as três unidades do El Argentino (Bueno, Lozandes e Oeste). Na categoria Plus, entram Amélia Forneria, Briga de Galo, La Bottega Dell’Arte e Reserva 35. Já no Tradicional marcam presença Murano, Café Coreto e Fish Club Sushi.

Menus e ação social

Os menus têm valores fixos: Tradicional – R$ 59,90 (almoço) | R$ 74,90 (jantar); Plus – R$ 73,90 (almoço) | R$ 94,90 (jantar); Premium – R$ 95,00 (almoço) | R$ 115,00 (jantar); Diamond – R$ 109,00 (almoço) | R$ 149,00 (jantar). O festival também promove ação social, convidando os clientes a doar R$ 2 para a ONG Terra Livre, que desenvolve programas socioeducacionais para crianças, adolescentes e famílias.

Novos restaurantes participantes

Tetsuo Restaurante – @tetsuorestaurante

Bendita Madre – @benditamadregastronomia

Ciao Ciao Cucina – @ciaociaocucina

Quattrocento Forneria – @quattrocentoforneria

El Argentino (Bueno, Lozandes e Oeste) – @elargentinogoiania

Amélia Forneria – @ameliaforneria

Briga de Galo – @brigadegalo

La Bottega Dell’Arte – @labottegagoiania

Reserva 35 – @reserva.35

Murano – @murano.restaurante

Café Coreto – @cafecoreto

Fish Club Sushi – @fishclubsushi

 

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

BR 153 é interditada para duplicação em Rialma
Cidades

BR 153 é interditada para duplicação em Rialma

25/09/2025
Delegado Leonardo Sanches
Cidades

Delegado que sobreviveu a acidente na GO-330 recebe alta do Crer

25/09/2025
Alerta de golpe: golpistas se passam por assistentes sociais em Goiânia
Cidades

Alerta de golpe: golpistas se passam por assistentes sociais em Goiânia

25/09/2025
Organizadores da Pecuária de Goiânia são condenados por falta de acessibilidade em evento
Cidades

Organizadores da Pecuária de Goiânia são condenados por falta de acessibilidade em evento

25/09/2025
A ação cumpriu 64 mandados de busca e apreensão, 39 de prisão preventiva e 16 de prisão temporária
Cidades

PF deflagra operação contra organização criminosa interestadual em Goiás

25/09/2025
Moradora de Mineiros ganha prêmio de R$ 50 mil da Nota Goiana
Economia

Moradora de Mineiros ganha prêmio de R$ 50 mil da Nota Goiana

25/09/2025
Novos restaurantes estreiam na 8ª Goiânia Restaurant Week
Cidades

Novos restaurantes estreiam na 8ª Goiânia Restaurant Week

25/09/2025
Justiça determina reinclusão de empresa em licitação do Detran-GO
Poder

Justiça determina reinclusão de empresa em licitação do Detran-GO

25/09/2025
BR 153 é interditada para duplicação em Rialma
Cidades

BR 153 é interditada para duplicação em Rialma

25/09/2025
Pesquisa