Novos restaurantes estreiam na 8ª Goiânia Restaurant Week

A 8ª edição da Goiânia Restaurant Week acontece na capital até outubro e apresenta novos restaurantes no roteiro gastronômico. Com o tema “Uma Volta pela Itália”, o festival oferece menus completos, incluindo entrada, prato principal e sobremesa, com preços entre R$ 59,90 e R$ 149, valores até 50% abaixo do praticado normalmente.
Novidades do festival
Entre os estreantes estão casas distribuídas nas quatro categorias. No Menu Diamond participa o Tetsuo Restaurante. No Premium estão Bendita Madre, Ciao Ciao Cucina, Quattrocento Forneria e as três unidades do El Argentino (Bueno, Lozandes e Oeste). Na categoria Plus, entram Amélia Forneria, Briga de Galo, La Bottega Dell’Arte e Reserva 35. Já no Tradicional marcam presença Murano, Café Coreto e Fish Club Sushi.
Menus e ação social
Os menus têm valores fixos: Tradicional – R$ 59,90 (almoço) | R$ 74,90 (jantar); Plus – R$ 73,90 (almoço) | R$ 94,90 (jantar); Premium – R$ 95,00 (almoço) | R$ 115,00 (jantar); Diamond – R$ 109,00 (almoço) | R$ 149,00 (jantar). O festival também promove ação social, convidando os clientes a doar R$ 2 para a ONG Terra Livre, que desenvolve programas socioeducacionais para crianças, adolescentes e famílias.
Novos restaurantes participantes
Tetsuo Restaurante – @tetsuorestaurante
Bendita Madre – @benditamadregastronomia
Ciao Ciao Cucina – @ciaociaocucina
Quattrocento Forneria – @quattrocentoforneria
El Argentino (Bueno, Lozandes e Oeste) – @elargentinogoiania
Amélia Forneria – @ameliaforneria
Briga de Galo – @brigadegalo
La Bottega Dell’Arte – @labottegagoiania
Reserva 35 – @reserva.35
Murano – @murano.restaurante
Café Coreto – @cafecoreto
Fish Club Sushi – @fishclubsushi