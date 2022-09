Número de acessos ao site da Alego é o maiorda 19ª Legislatura

O Portal institucional da Alego se consolida, cada vez mais, como uma das principais portas de entrada da sociedade no Parlamento goiano. O site registrou, em agosto de 2022, um recorde em sua quantidade de acessos nesta 19ª Legislatura: 134.640 visitas, sendo que, dessas, 73% são de novos usuários. Houve, ainda, um total de 262.747 páginas visualizadas. O pódio pertencia ao mês de março deste ano, que registrou 113.953 visitas.

As informações são da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI). Em parceria com a Diretoria de Comunicação, o departamento tem se dedicado para aprimorar o site.

Com o trabalho realizado pelos profissionais da Agência Assembleia de Notícias, são publicados, em tempo real, todos os acontecimentos do Legislativo. O intuito é garantir transparência e acesso à informação, itens essenciais para a consolidação do regime democrático e para a boa gestão pública.

E há uma relação inseparável entre democracia, comunicação e cidadania. Conforme define o professor da Universidade de São Paulo (USP), Eugênio Bucci, a comunicação pública, aquela realizada com o emprego de recursos públicos, existe para promover o bem comum e o interesse do povo.

Somada a essa perspectiva, a doutora em Comunicação, Heloiza Helena Nobre, afirma que “a comunicação pública é cidadã porque visa promover uma interação para um acordo de saber entre cidadãos: um entendimento comum acerca de assuntos relevantes na esfera deliberativa pública”.