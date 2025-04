“O celular e o impacto na vida cotidiana”

Neste segundo artigo da série “Celular: Mal do Século ou Solução?”, refletiremos sobre o impacto profundo e contínuo do celular na vida cotidiana — uma presença que transforma hábitos, comportamentos, relações, rotinas e até mesmo a percepção do tempo. O celular desconstrói silenciosamente a vida cotidiana.

Vivemos conectados. O celular, inicialmente concebido como um avanço para facilitar a comunicação e otimizar o tempo, tornou-se um dos principais vetores de transformação comportamental do século XXI. Mas, junto à sua utilidade incontestável, surgem impactos profundos, silenciosos e nefastos, que estão alterando radicalmente os modelos de convivência, aprendizagem, relações interpessoais e percepção de tempo.

A era da hiperconectividade trouxe com ela o reinado dos vídeos curtos e das interações instantâneas. Aplicativos que tem como foco a informação em poucos segundos tornaram-se os principais meios de consumo de informação e entretenimento. Essa dinâmica reforça o deficit de atenção, condicionando a mente a abandonar qualquer conteúdo que exija reflexão ou continuidade. Criou-se a cultura do “próximo”: se o vídeo não agrada nos primeiros segundos, desliza-se o dedo e reinicia-se a experiência, como quem rejeita uma realidade incômoda com um simples gesto. A vida passa a ser editável. O desconforto, ignorado. O aprender com a frustração, evitado.

As relações humanas sofrem sob o peso dessa nova lógica. O bate-papo frente a frente é cada vez mais raro. O olhar no olho, a leitura das expressões, o improviso, a verdade dita com hesitação ou firmeza foram substituídos por emojis e mensagens silenciosas. Perdemos o treino da dicção, da escuta ativa, da empatia que se constrói na linguagem corporal. E junto com isso, perdemos a habilidade de lidar com o desconforto que as relações reais exigem.

Estudos científicos têm apontado efeitos graves do excesso de tempo de tela, especialmente entre jovens. Pesquisas da Academia Americana de Pediatria e da Organização Mundial da Saúde demonstram que o uso excessivo de dispositivos móveis compromete o desenvolvimento cognitivo, afeta o sono, reduz a capacidade de concentração e contribui para quadros de ansiedade e depressão. As atividades lúdicas, esportivas, culturais e sociais são, cada vez mais, substituídas por um tempo solitário e silencioso diante da tela. O que deveria ser exceção, tornou-se regra.

E não é raro observar, em restaurantes ou espaços públicos, casais que dividem a mesma mesa, mas não o mesmo momento. Cada qual imerso em seu dispositivo, demonstrando que a presença física não garante mais a conexão afetiva. Estamos juntos, mas não conectados. Aproximados fisicamente, mas distantes emocionalmente. A tecnologia, que deveria unir, tem servido de muro invisível entre as relações.

Há também consequências fisiológicas menos discutidas, mas não menos graves. Pesquisas recentes da Sociedade Americana de Gastroenterologia apontam um dado preocupante: o ser humano moderno está gastando tempo excessivo no vaso sanitário, não por problemas fisiológicos, mas pela distração com o celular. O tempo prolongado sentado e em posição de relaxamento abdominal inferior tem causado aumento de casos de hemorroidas, prolapsos retais e outras doenças do trato intestinal. O tempo roubado pela tela, inclusive nas rotinas mais básicas, afeta até mesmo a saúde intestinal.

O aspecto mais sombrio, entretanto, surge nos dados crescentes sobre o suicídio entre jovens. A exposição a conteúdos nefastos, desafios perigosos e o bombardeio de padrões inalcançáveis tem empurrado adolescentes para um abismo silencioso. O sentimento de rejeição nas redes sociais, a comparação constante com vidas editadas, o cyberbullying e o isolamento são fatores reconhecidamente relacionados ao aumento de transtornos mentais e pensamentos suicida. O espaço que deveria ser de expressão e conexão tornou-se, para muitos, um ambiente de pressão e sofrimento.

É preciso, portanto, recuperar o olhar crítico sobre o uso da tecnologia. Não se trata de demonizar o celular, mas de devolvê-lo ao seu papel: instrumento e não senhor. A humanidade precisa reaprender o valor do tempo, da escuta, do olho no olho, da conversa verdadeira e da presença consciente. A tecnologia é um caminho, mas jamais deve substituir o destino: a experiência plena e real de estar com o outro e consigo mesmo.

A vida não pode ser reduzida a um feed. E o humano, a um perfil.