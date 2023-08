Observatório do Cidadão revela situação das rodovias goianas

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás fiscalizou as condições de trafegabilidade das rodovias estaduais pavimentadas. A fiscalização foi iniciada em março de 2023 e forneceu dados necessários para a atualização do painel Fiscalização das Rodovias Estaduais, disponível no Observatório do Cidadão. Foram 112 trechos fiscalizados.

Na metodologia utilizada pela Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCE-GO para avaliação foram contabilizadas ocorrências a cada segmento de um quilômetro, independente da frequência, intensidade ou severidade nos trechos fiscalizados, somando mais de 6 mil quilômetros vistoriados.

Dentre os problemas identificados, destacaram-se os trechos críticos com buracos/panelas ou afundamentos na:

GO-070, trecho entre Itapirapuã e Matrinchã;

GO-020, trecho entre Pires do Rio até Entroncamento da BR-050;

GO-468, trecho entre o Entroncamento da BR-020 (Bezerra) e Divisa GO-MG;

GO-108, trecho entre Mambaí e Sítio D‘Abadia;

GO-446, trecho entre Iaciara e Posse;

GO-463, trecho entre o Entroncamento da BR-020 e Divinópolis;

GO-568, trecho entre Indiara e Palmeiras de Goiás.

Quanto às erosões, os piores trechos encontrados foram:

GO-050, trecho entre Chapadão do Céu e Entroncamento da BR-364;

GO-236, trecho entre o Entroncamento da BR-020 e Mambaí;

GO-108, trecho entre Mambaí e Sítio D’Abadia;

GO-164, trecho entre Cidade de Goiás e Araguapaz;

GO-080, trecho entre Goianésia e Jaraguá.

A Goinfra já foi intimada a apresentar razões para as constatações, bem como medidas com prazos em cronograma detalhado para correção dos problemas apontados no relatório.