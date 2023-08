Operação 14 Pacotes apreende caminhão com peças produtos de crime

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), realizou, nesta quarta-feira, 16, a terceira fase da Operação 14 Pacotes, que apura a existência de uma associação criminosa articulada para venda de componentes e equipamentos veiculares receptados. Na oportunidade, mais um caminhão investigado e carregado com veículos cortados e produtos de crime foi monitorado e apreendido no município de Hidrolândia. O motorista do veículo foi preso.

De acordo com as investigações, há abastecimento do mercado de peças da região da Vila Canaã, em Goiânia, com componentes oriundos do estado de São Paulo. A ação, que tem a parceria de Polícia Rodoviária Federal e Polícia Técnico Científica, já promoveu a apreensão de três caminhões e identificou o fluxo das peças de veículos roubados entre os estados.

Os valores recuperados até o momento chegam a R$ 2 milhões.