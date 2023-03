Operação Átria: GCM atuará com ações de fiscalização de medidas protetivas em casos de violência contra a mulher

O governo estadual lançou, na manhã desta segunda-feira, 27, no auditório da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP), a Operação Átria, que prevê ações de fiscalização de medidas protetivas em casos de violência contra a mulher.

Na ocasião, reuniram-se representantes das forças de segurança estaduais e municipais para discutir os planos de ação, que serão executados durante o mês de março, com objetivo de intensificar o cumprimento de mandados de prisão de agressores e fiscalização de medidas protetivas em crimes contra a mulher.

A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) esteve presente durante a reunião, com a participação do Comandante Paranhos, Patrulha Mulher Mais Segura, Supervisão, 3ª Unidade de Comando Regional e 6ª Unidade de Comando Regional. No âmbito da capital, a GCM vai atuar por meio das viaturas do Programa Mulher Mais Segura, com fiscalização de medidas protetivas junto ao Batalhão Maria da Penha.

“Faremos uma espécie de mutirão interno entre as equipes, para agilizar e aprimorar a fiscalização das medidas protetivas e o atendimento em ocorrências. Diariamente, vamos contar com reforços, não só de dentro da Patrulha, mas de toda a GCM”, destacou a coordenadora do programa Patrulha Mulher Mais Segura, Luiza Sol.

Além da GCM, as Polícias Militar, Civil, Técnico-Científica e Penal, e o Corpo de Bombeiros Militar, vão concentrar esforços durante todo o mês para o desenvolvimento de ações preventivas e repressivas a crimes de violência contra mulher que praticados em razão do gênero, no ambiente familiar, com as quais têm ou tiveram algum tipo de vínculo afetivo.

As equipes, coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO), devem apurar denúncias, realizar visitas e diligências, instaurar procedimentos e desenvolver campanhas educativas. Além da morte violenta de mulheres, estão no foco da operação os crimes de estupro, lesão corporal, ameaça, assédio sexual, importunação sexual e violência psicológica, dentre outros.