Operação Calçada Livre é realizada na região do Garavelo

O 45° Batalhão da Polícia Militar, em colaboração com a Guarda Municipal e a Regulação Urbana, deu início nesta terça-feira, 04, à Operação Calçada Livre na região do Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Ao fiscalizar e remover os ambulantes que ocupam ilegalmente as calçadas, a operação contribui para garantir a livre circulação de pedestres, evitando obstruções que prejudicam a mobilidade urbana.

Além disso, a retirada desses ambulantes também reduz as aglomerações que se formam em frente às instituições financeiras, diminuindo assim ações criminosas. Trabalhando de forma coordenada, a equipe é comporta pela Policiais Militares, Guardas Municipais e Fiscais da Regulação, com quatro agentes respectivamente, que se encarregam de abordar efetivamente essa questão e garantir a eficácia das ações desenvolvidas.