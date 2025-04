A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC), deflagrou na manhã desta quinta-feira (10/04) a Operação Car Wash, voltada ao combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. A ação cumpre seis mandados de busca e apreensão, além do sequestro de imóveis, veículos e bloqueio de valores que somam aproximadamente R$ 5 milhões.

O alvo principal da operação é um traficante que já havia sido preso anteriormente pela DENARC com uma grande quantidade de cocaína, uma arma de fogo e R$ 35 mil em espécie.

As investigações revelaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. O suspeito utilizava contas bancárias de familiares para movimentar recursos ilícitos oriundos do tráfico. Além disso, adquiriu dezenas de veículos, registrando-os em nome de terceiros com o objetivo de ocultar o patrimônio e dificultar o rastreamento do dinheiro ilegal.

A operação representa mais um passo no combate ao crime organizado e à ocultação de bens obtidos por meios criminosos em Goiás.