Operação Goiás Alerta e Solidário 2024/2025 é encerrada com resultados positivos

Foi encerrada nesta terça-feira (10/06) a Operação Goiás Alerta e Solidário 2024/2025, uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), Defesa Civil Estadual, GOINFRA, Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Programa Goiás Social. A operação teve como foco garantir segurança, resposta rápida e apoio humanitário às regiões mais vulneráveis do estado durante o período chuvoso, intensificado pelo fenômeno La Niña.

A Operação atendeu 62 municípios considerados de alto risco, beneficiando cerca de 1,9 milhão de goianos. A cerimônia de encerramento, realizada no Auditório do Quartel do Comando Geral, apresentou um balanço das ações. Foram mobilizados 2.400 bombeiros e instalados 11 postos da Defesa Civil em locais estratégicos. A GOINFRA atuou com 40 equipes e 112 máquinas. Além das ações de prevenção e resgate, foram distribuídas cestas básicas, filtros de água, kits de higiene e colchões, reforçando o caráter solidário da operação.

Histórico

Goiás historicamente enfrenta grandes desafios durante o período chuvoso, como enchentes, deslizamentos e tempestades. A operação foi essencial para mudar esse cenário, especialmente diante da previsão de fortes chuvas entre novembro de 2024 e abril de 2025. A estratégia foi dividida em três fases — Prevenção, Resposta e Recuperação e contou com 11 Postos de Apoio com estoque de itens de emergência. O Cimehgo (Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás) forneceu dados essenciais que orientaram as ações nos municípios mais afetados, onde o volume de chuvas ultrapassou os 750 mm.

Os resultados da operação foram expressivos. Mesmo com o dobro de municípios em situação de risco em relação a anos anteriores (de 31 para 62), houve uma redução de 40% nas declarações oficiais de emergência e uma queda de cerca de 50% nos prejuízos econômicos. Além disso, todos os municípios com situação de emergência reconhecida já haviam sido identificados com previsão de chuvas acima da média, o que comprova a eficiência do planejamento e das ações executadas pelo governo estadual.