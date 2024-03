Oposição tenta unir grupos para disputa

As forças de oposição ao grupo do presidente Rafael Lara Martins se articulam em busca do difícil consenso em torno de uma chapa que abrigue todos os grupos e todas as aspirações. Lideranças da advocacia, como Pedro Paulo de Medeiros (segundo mais votado na eleição passada), Leon Deniz, Bruno Pena – cotado para disputar a presidência –, Valentina Jungmann, Júlio Meirelles e Rodolfo Otávio Mota, têm se reunido e articulado bastante. Assim como Rafael Lara e seu grupo, embora, oficialmente, ele informe que só se dedicará à eleição no calendário estipulado pela Ordem para a realização de campanha.

À Tribuna do Planalto, Pedro Paulo disse que tem trabalhado “para que possamos caminhar unidos, tendo um grupo único, uma chapa única em favor da advocacia”. “Posso garantir que serei candidato, isso sem sombra de dúvida. A qual cargo vai depender do que nós conseguirmos construir”, afirmou, acrescentando que tem se dedicado a buscar a unificação dos vários grupos, das várias ideias.

“Tenho conversado com aqueles que já se candidataram, tenho conversado com o próprio Rafael (Lara), com o Leon, a Valentina, o Rodolfo, com o Bruno Penna, que está sendo um potencial candidato a presidente pela oposição”, relatou Pedro Paulo. Segundo disse, a ideia é “ver se conseguimos em vez de ter uma briga, de prestar um desserviço à advocacia em Goiás, como foi a última eleição – em que vários grupos brigaram entre si, criaram inimizades que infelizmente permanecem até hoje”.

Grupo único

A ideia de reunir os grupos da advocacia que estão na oposição desde a primeira eleição de Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, em 2015. Sem sucesso. As últimas eleições mostraram que, numericamente, há chances reais de a oposição derrotar o grupo que está no comando. Em 2021, Rafael Lara foi eleito com 7.870 votos. Pedro Paulo teve 6.789; Rodolfo Otávio, 2.902, e Valentina Jungmann, 2.106.

Bruno Pena pondera que os votos das três chapas de oposição, somados, equivalem a uma frente de mais de 3 mil votos sobre a chapa de Rafael Lara. “Nosso esforço é de unificação, a intenção é juntar todos os movimentos para construirmos uma única chapa de oposição”, resumiu à Tribuna. Esse esforço, acrescenta Bruno, passa pelo diálogo com Pedro Miranda, o primeiro a se lançar pré-candidato à presidência da OAB-GO. “Estamos conversando também com ele, para construirmos um movimento unificado”, informa Bruno.

A intenção do grupo é realizar um grande encontro no mês de maio para o lançamento desse movimento oposicionista. “Queremos ser uma opção à atual gestão, com nomes, pessoas, propostas e princípios. Não será um movimento de cúpula, mas construído de forma democrática, com a participação de todos os segmentos da advocacia”, explica.

O presidente da OAB-GO, Rafael Lara, informou, por meio de sua assessoria, que não falará sobre o processo eleitoral agora.