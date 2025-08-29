Organizações sociais iniciam gestão das maternidades Célia Câmara e Nascer Cidadão

As organizações sociais Sociedade Beneficente São José (SBJ) e Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB) assumiram nesta sexta-feira (29/8) a gestão das maternidades Hospital e Maternidade Célia Câmara e da Maternidade Nascer Cidadão, respectivamente. A mudança marca o início de um novo modelo de administração nas unidades municipais de saúde materno-infantil, visando à eficiência operacional e à oferta contínua de serviços à população.

“Hoje nós concluímos a transição de gestão das maternidades municipais e estou muito confiante de que teremos um salto de qualidade no cuidado oferecido às gestantes, puérperas e crianças”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer. “As organizações sociais já estão integralmente responsáveis pelas operações nessas unidades, incluindo escalas dos profissionais, abastecimento de medicamentos e insumos e estruturação dos serviços”, completou.

Desde 2012, as maternidades Dona Íris, Célia Câmara e Nascer Cidadão eram geridas pela Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc), com custo mensal de R$ 20,4 milhões, sem seleção pública que possibilitasse a participação de outras entidades sem fins lucrativos. Agora, a SMS destinará, no total, R$ 12,6 milhões por mês para a gestão das maternidades.

“Nós agradecemos à Fundahc pelos serviços prestados, mas entendemos que é o momento de avançar”, disse a superintendente de Redes de Atenção à Saúde da SMS, Camila Brum. “As organizações sociais que assumem as maternidades terão os mesmos planos de trabalho pactuados com a fundação, mas com um controle mais rígido no cumprimento das metas assistenciais, assegurando que a população acesse de fato os serviços”, completou.

Novo edital

Os termos de colaboração firmados emergencialmente com as organizações sociais têm validade de 180 dias. Paralelamente, a SMS prepara edital de chamamento público para definir as OS’s que ficarão responsáveis pela gestão de forma definitiva.

“Esse processo já foi iniciado com a qualificação de organizações sociais para atuação no município. Agora vamos elaborar os estudos técnicos preliminares e o termo de referência, para garantir que a contratação seja sustentável, exequível e alinhada ao interesse público”, destacou o secretário de Saúde.

