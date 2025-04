Orquestras infantojuvenis do Basileu França abrem temporada 2025 com concerto gratuito

As Orquestras Infantil Mozart e Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira (integrada por adolescentes) abrem a temporada 2025 com um concerto gratuito no Teatro Escola Basileu França neste domingo (13/4), às 11h. A apresentação de estreia, intitulada “Prelúdios e Sonhos”, será feita sob a regência dos maestros Erick Félix, Richard Lopes e Tiago Biscaro, e promete encantar a plateia com um repertório variado.

O concerto será aberto pela Orquestra Infantil Mozart, com peças escritas e arranjadas para os instrumentos de cordas. Com sonoridades distintas, a expectativa é de que o público possa passear por vários sentimentos humanos. A primeira parte do concerto também contará com a participação da violinista formada pelo Conservatório de Música de Genebra, Elisa Fukuda, com uma apresentação solo.

Para fechar a manhã, a Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico apresentará duas peças icônicas. A primeira, “Noturno”, de Mendelssohn, será dedicada aos instrumentos de sopros, enquanto na segunda, quem entra em cena são os estudantes com instrumentos de cordas e a violinista Fukuda, que juntos vão executar o “Concerto para Violino”, de Bach.

“Neste concerto subirão ao palco os nossos talentosos estudantes dos dois grupos sinfônicos, crianças e adolescentes. Essa apresentação simboliza o trabalho realizado por nossos mestres e mestras junto à sociedade goiana. Com isso, reafirmamos o compromisso artístico e pedagógico do Basileu França”, afirma o gerente dos Grupos Sinfônicos do Basileu França, Eliel Ferreira.

As Orquestras Infantil Mozart e Sinfônica Jovem Pedro Ludovico Teixeira integram os Grupos Sinfônicos da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França. A unidade de formação artística é ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), órgão do Governo de Goiás, e, desde 2021, é gerida pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia.