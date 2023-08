Ourives de Goiânia depositou R$ 20 mil a Mauro Cid

Um ourives de Goiânia identificado como Heitor Garcia Cunha, que é dono de uma loja especializada na venda de aparelhos eletrônicos no “Hipercamelódromo OK” e que também trabalha em uma joalheria, teria feito um depósito no valor de R$ 20.520 ao tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O dado está em um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão de combate à lavagem de dinheiro.

O documento, obtido pelo jornal O Globo, destaca que a transação foi feita em 2022, no entanto, a data não é precisa.

Procurado, o homem informou ao jornal que não conhece Cid. “Eu nem conheço essa pessoa. Pode ser que, em algum negócio que eu tenha feito, me passaram os dados dele para que fazer o depósito. (…) Ontem, eu vi o nome da pessoa na imprensa e relacionei ao depósito”, disse ele. “Eu sou um comerciante. É movimentação normal minha. Sou joalheiro também”, argumentou o homem, que disse ter “caído de paraquedas” na história.

O ourives teve o sigilo quebrado a pedido da CPMI de 8 de janeiro, que recebeu os relatórios de inteligência financeira de Cunha e Mauro Cid.

Investigação sobre Mauro Cid